Alfafar aprova una remodelació de tots els parcs infantils del municipi

El ple ha aprovat una partida extraordinària de 165.693,93 euros que s’afegiran als més de 250.000 que el consistori havia consignat.

Les actuacions es realitzaran en tots els parcs infantils del municipi.

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat una partida de crèdit extraordinària per a remodelar els parcs i jardins del municipi. Aquesta partida, de 165.693,93 euros, s’afegirà als més de 250.000 que el consistori havia consignat i que finalitzarà amb una remodelació i adaptació a normativa de tots els parcs infantils del municipi.

Per a la realització d’aquest projecte, Alfafar ha realitzat una auditoria de l’estat de tots els jocs infantils, incloent els gronxadors, tobogans i cautxú d’aquests, per a adaptar-los a les condicions de seguretat que les noves normatives indiquen.

En concret, se substituiran els cautxús desgastats o en mal estat, se substituirà i cobrirà els caragols dels jocs, es canviarà la ubicació i grandària d’alguns elements com a xarxes d’escalada o tubs, s’actuarà en els tobogans i gronxadors i, finalment, es repintaran els jocs tractats. També s’augmentarà l’àrea de seguretat en alguns d’ells.

Aquest projecte, aprovat per la Diputació de València dins del Pla d’Inversions, compleix amb els criteris de sostenibilitat i inclusió exigits per l’organisme provincial, i és una aposta per la millora contínua i la qualitat dels serveis i instal·lacions municipals per part de l’Ajuntament d’Alfafar.