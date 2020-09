Alfafar aprovarà per ple el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

Print This Post

L’aprovació del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS) respon al compromís adquirit en adherir-se el consistori al Pacte d’Alcaldes.



El pla té com a objectiu per a 2030 reduir un 40% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.



L’Ajuntament d’Alfafar aprovarà per ple municipal el seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAUS) conforme als compromisos adquirits amb la seua adhesió voluntària al Pacte d’Alcaldes.



En el pla s’inclouen 31 actuacions que permetran reduir 14.411,27 tones de CO₂ del municipi i aconseguir l’objectiu de reducció del 50,22% de les seues emissions de GEH per a l’any 2030. La majoria de les actuacions es dirigeixen a reduir el consum energètic derivat de l’activitat de l’Ajuntament, així com el d’altres sectors inclosos en el PAUS com són el domèstic, els serveis, el transport i la indústria.



D’altra banda, el pla també contempla 8 actuacions d’adaptació al canvi climàtic que estan vinculades amb els següents sectors: aigua, urbanisme, agricultura i sector forestal, medi ambient i biodiversitat, salut i protecció civil. Amb aquestes actuacions, el municipi incrementarà la seua resiliència davant els diferents riscos i impactes causats pel canvi climàtic.



Els Ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes assumeixen el compromís de reduir com a mínim un 40% les seues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) en 2030 respecte en 2005 i l’adopció d’un enfocament conjunt per a abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic.