Alfafar celebra el Dia Internacional del Jazz amb una marató de concerts

Connect on Linked in

La Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar acull aquesta vesprada per seté any consecutiu el Festival Sedajazz, organitzat per l’Ajuntament i el col·lectiu de músics Sedajazz.

Més de 100 músics repartits en diferents formacions participaran en un festival que comptarà amb l’actuació especial del saxofonista valencià Perico Sambeat i la Big band del Taller Sedajazz.

La Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar ja es prepara per a commemorar per seté any consecutiu el Dia Internacional del Jazz amb la celebració aquesta vesprada del festival Sedajazz 2019, una marató de concerts a partir de les 18.30 hores en el qual participaran més de 100 músics i es tocaran diferents estils de música, latin, swing, funk, entre altres.

La iniciativa, impulsada conjuntament per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar i Sedajazz Col·lectiu de Músics, permet un any més a les i els veïns del municipi gaudir de les actuacions de diverses agrupacions, entre elles, Jove Big band, Happy Band, Wind Band, Combos i IJD Ensemble, en una marató de música en directe.

A més, aquesta edició del festival Sedajazz comptarà amb la participació del saxofonista valencià de rellevant trajectòria Perico Sambeat, qui oferirà una actuació especial acompanyat per la Big band del Taller Sedajazz.

Amb la celebració de Sedajazz, l’Ajuntament d’Alfafar consolida una cita cultural i familiar molt esperada en el municipi i se suma al Dia Internacional del Jazz que es commemora cada 30 d’abril. Una jornada que té com a objectiu sensibilitzar al públic general sobre les virtuts de la música jazz com a eina educativa i com a motor per a la pau, la unitat, el diàleg i la inclusió.