Alfafar celebra les festes del barri El Tremolar

Les festes en honor a la Mare de Déu dels Desamparats, organitzades conjuntament per l’Ajuntament i l’Associació Cultural Veïns/as del barri El Tremolar, tindran lloc des d’aquesta vesprada fins diumenge que ve.



La tradicional entrada de la Verge pel canal del Tremolar serà un any més l’acte central d’una variada programació que inclou cercaviles, espectacles musicals, sopars a la fresca per a les veïnes i veïns i activitats d’oci infantil com la cavalcada del dissabte.

El barri El Tremolar d’Alfafar ja es prepara per a iniciar hui les seues tradicionals festes en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Fins diumenge que ve, les veïnes i veïns del barri podran gaudir un any més d’una àmplia programació per a tots els públics que inclou sopars a la fresca, berenars infantils i jocs tradicionals, cercaviles, així com l’esperada entrada i processó de la Verge pels canals del barri.

Així, les festes del Tremolar donaran començament hui amb una vesprada dedicada a les xiquetes i xiquets que comptarà amb una xocolatà i jocs tradicionals. Posteriorment, a partir de les 21.30 h., les i els veïns que ho desitgen podran gaudir d’un sopar de “sobaquillo” enfront de l’Espai Cultural i d’Educació Mediambiental “El Tremolar” i del ball popular posterior. Per al divendres, a més dels campionats de truc i parchís d’a la vesprada, se celebrarà, a partir de les 21.00 h., un nou sopar a la fresca que inclourà en aquesta ocasió el sorteig d’un pernil i les actuacions de diferents artistes vinculats al barri.

Durant el cap de setmana tindran lloc alguns dels actes festius més esperats com la cavalcada del dissabte a partir de les 19.00 h. amb l’acompanyament de la banda del CIM, el festival de paelles posterior a partir de les 20.30 h., i l’entrada de la Verge pel canal del barri el diumenge a partir de les 18.30 h. En aquest acte, un dels més emotius per a les veïnes i veïns del barri, es cantaran albaes i comptarà amb danses valencianes tradicionals amb tabal i dolçaina de la mà d’Alfafar Balla Danses.

Les festes del Tremolar, organitzades conjuntament per l’Ajuntament d’Alfafar i l’Associació Cultural Veïns/as del barri El Tremolar, finalitzaran amb la missa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats a partir de les 19.30 h. i el romiatge posterior pels carrers del barri amb l’acompanyament de l’Agrupació Musical Orba.