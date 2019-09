Alfafar celebra una jornada d’educació inclusiva per a docents

Print This Post

La jornada, organitzada per l’Ajuntament d’Alfafar al costat de CEFIRE, s’ha celebrat durant aquest matí a la sala Ventura Alabau del municipi.

Més d’un centenar de docents i professionals de gabinets psicopedagògics municipals han assistit a aquesta formació.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Educació, ha celebrat aquest matí una jornada sobre educació inclusiva dirigida a docents d’Infantil, Primària i Secundària i a professionals de gabinets psicopedagògics municipals.

La jornada, que ha sigut inaugurada per la tinent d’alcalde Empar Martín i la regidora d’Educació Raquel Vidal, ha sigut organitzada per l’Ajuntament en col·laboració amb el Centre de Formació, Innovació i Recursos per al Professorat (CEFIRE), pertanyent a la Conselleria d’Educació.

Més d’un centenar de professors, professores i professionals de gabinets psicopedagògics han assistit a aquesta formació que busca acostar aquest tipus d’educació als i les professionals amb l’objectiu que se senten més familiaritzats amb ella per a poder així aplicar-la durant el curs escolar en les seues classes.

Els assessors de CEFIRE en educació inclusiva Ana Angulo i Cristóbal del Camp han sigut els encarregats de realitzar aquesta formació des de la qual s’han afermat conceptes, realitats i claus per a aplicar la inclusió a les aules des del professorat. De la mateixa manera, els i les docents han pogut reflexionar sobre com atendre les necessitats d’aprenentatge dels alumnes i alumnes posant l’accent en aquells que són més vulnerables.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament mostra el seu compromís per continuar avançant perquè la inclusió siga una realitat a les aules i puga fer-se extensiva, d’aquesta forma, a tota la societat.