Alfafar comptarà amb una nova residència i centre de dia públics

Alfafar comptarà també amb un Centre de Rehabilitació i Integració Social, un Centre Específic per a persones amb Malaltia Mental i un Punt de Trobada Familiar.

La Generalitat Valenciana ha anunciat hui la inclusió de tots aquests projectes que s’executaran dins del Pla ‘Convivint’ d’infraestructures de serveis socials.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha aconseguit la inclusió del municipi en el Pla ‘Convivint’ de la Generalitat Valenciana per a la construcció de noves infraestructures per a persones majors i per a persones amb malaltia mental.

Segons ha anunciat aquest matí el Consell, Alfafar comptarà amb una nova Residència i Centre de Dia de majors públics, la qual cosa permetrà donar una millor resposta les necessitats de les persones majors del municipi i les dote d’autonomia en entorns segurs i atenció pròxima i humana.

De la mateixa manera, han anunciat la creació d’un Punt de Trobada Familiar a Alfafar, un servei que para atenció professional especialitzada per a facilitar les relacions familiars amb menors durant els processos i les situacions de separació, divorci, protecció d’infància i adolescència o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar.

Així mateix, el Pla ‘Convivint’ també contempla la creació a Alfafar de noves infraestructures per a atendre persones amb alguna malaltia mental. En concret, s’ha previst la construcció d’un Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) i un Centre Específic per a persones amb Malaltia Mental (CEEM). Aquests centres enfoquen la seua actuació a la inclusió social d’aquestes persones, normalitzant les relacions amb la comunitat i creant xarxes de suport inclusives que faciliten la convivència.

Pla ‘Convivint’

La Generalitat Valenciana ha dotat al Pla Convivint d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 amb 561 milions d’euros per a 247 actuacions entre 2021 i 2025. A través d’aquestes actuacions, el Consell preveu crear 6.600 places en les infraestructures públiques i generar 3.500 ocupacions.