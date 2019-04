Alfafar continua amb el projecte de Residència per a la tercera edat

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha aprovat en ple l’estudi de viabilitat per a la seua construcció.

El projecte respon a una demanda històrica de la població que permetrà millorar la qualitat de vida de les i els veïns.

Alfafar ha aprovat l’estudi de viabilitat per a la construcció de la Residència pública de la tercera edat, Centre de Dia i Centre de Respir en el municipi. Una construcció que respon a una demanda històrica de la ciutadania que permetrà millorar la qualitat de vida de les veïnes i veïns d’Alfafar.

Després d’estar un mes en exposició pública, l’estudi de viabilitat presentat a l’Ajuntament no va tindre cap al·legació, per la qual cosa va tornar a passar al ple per a la seua aprovació, i així continuar el procediment per a aconseguir la residència pública a Alfafar.

Aquest fet continua el procediment, els passos previs del qual han sigut l’inici de l’expedient i aquest estudi de viabilitat. L’Ajuntament d’Alfafar continua la negociació per a tindre la totalitat dels terrenys, amb un muntant total de més de 2.5 milions d’euros. També segueixen les negociacions amb la Conselleria de Polítiques Inclusives, competent en aquest servei, per a obtindre un concert de places públiques superior al 90%. Assegurant així un servei al qual totes les persones majors del municipi tinguen accés, igual que en totes les residències de la Comunitat Valenciana.

El projecte inclou també un centre de dia i un centre de respir per a aquelles famílies que tenen a persones dependents i no poden fer-se càrrec de les mateixes durant tot el dia o per a les quals prefereixen romandre en el seu domicili.

El model que Alfafar ha aprovat en ple segueix el d’altres municipis com Almussafes, Gandia o Vinaròs, així com l’aplicat per la pròpia Conselleria en les residències públiques de la Comunitat Valenciana. Tots aquests municipis, de diferent color polític, han optat per la residència pública amb el concert de places amb Conselleria.

D’aquesta manera l’Ajuntament d’Alfafar demostra el seu compromís amb la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i respon a les demandes de la població. En aquest cas, la construcció i posada en marxa d’aquest servei és necessari per al municipi i no pot esperar per la creixent demanda de població afectada, que any rere any augmenta.