Alfafar contracta 17 persones dins del programa EMPUJU

El programa EMPUJU, impulsat des de LABORA i cofinançat a través del Fons Social Europeu (FSE), fomenta la contractació de menors de 30 anys durant 12 mesos.



Alfafar rep per a això una subvenció de 349.771,80 euros, a la qual suma una dotació municipal de 38.091,76 euros.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha sumat a la plantilla municipal a 17 joves a través del programa EMPUJU. Aquesta iniciativa, desenvolupada a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA i amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), fomenta l’ocupació per a persones desocupades menors de 30 anys.

A través d’aquest programa es permet contractar durant 12 mesos a joves sense ocupació. Per a això, el consistori rep una subvenció de 349.771,80 euros, a la qual suma una dotació municipal de 38.091,76 euros.

Les persones beneficiàries del programa EMPUJU s’han incorporat a les àrees d’Urbanisme, Tresoreria, Comunicació, Turisme, Informàtica, Transparència i Qualitat, Personal, ADL, Policia, SAC, Mercats, Sanitat i Cultura.

La incorporació de 17 joves se suma a la contractació d’altres 16 persones a través del programa ECOVID 2021, amb una subvenció de 346.659,96 euros per a la contractació de majors de 30 anys;així com a les 7 contractacions realitzades en el programa EMCORP, que compta amb una dotació de 75.174,82 euros per a persones desocupades majors de 30 anys.

L’Ajuntament d’Alfafar amb aquests programes reforça el seu compromís amb l’incentiu de l’ocupació i millora de la formació de la ciutadania.