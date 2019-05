Alfafar desenvolupa el projecte Horta

Print This Post

La iniciativa cerca promoure l’activitat física entre els veïns i veïnes del municipi per a millorar la seua qualitat de vida.

L’objectiu de millorar la salut dels habitants es troba recollit en la iniciativa Xarxa Salut, a la qual està adherida Alfafar, i en l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Salut, està treballant en la posada en marxa del projecte Horta Camina, una iniciativa orientada a promoure la pràctica de l’activitat física entre les i els veïns, mitjançant el disseny de rutes saludables i segures que faciliten passejos guiats. El projecte es durà a terme amb els recursos del personal sanitari assistencial dels centres de salut d’Alfafar i personal tècnic municipal.

La pràctica de l’activitat física és vital ja que prevé malalties cròniques i i incrementa la qualitat de vida. Així, està comprovat que la pràctica regular d’exercici físic disminueix el risc de mort precoç i augmenta en fins a 7 anys l’esperança de vida. Amb Horta Camina es busca la prevenció de múltiples patologies, la millora de la salut en diverses malalties cròniques com a diabetis o hipertensió i l’increment del benestar general i emocional dels veïns i veïnes, objectius recollits en l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

El projecte compta amb l’aprovació de la taula intersectorial de salut de la iniciativa Xarxa Salut, a la qual està adherida Alfafar, i per a dur-lo a terme es preveu la participació de les persones implicades en aquesta taula desenvolupant-lo així de forma conjunta. Així mateix compta amb el suport de la gerència del Departament de Salut Doctor Peset i els centres d’atenció primària d’Alfafar.

Com a criteri d’avaluació, es redactaran i validaran indicadors per a realitzar l’avaluació oportuna amb la col·laboració del personal del centre d’atenció primària. Per a accedir al projecte, es remetran uns qüestionaris validats abans de començar l’activitat física als i les participants que es repetiran periòdicament.