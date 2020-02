Alfafar duu a terme diferents millores en el Espai Jove

Connect on Linked in

Entre les millores es troba la pintura de l’interior de l’edifici, la reparació de la teulada, l’adquisició de nou mobiliari, de material esportiu o de jocs de taula.

Aquesta actuació busca mantindre en bon estat el Espai Jove d’Alfafar donant resposta així a la població més jove del municipi.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Joventut, ha dut a terme diferents millores en el Espai Jove del municipi amb l’objectiu de renovar-lo i adequar-lo així a les necessitats de la població més jove del municipi.

Així, durant aquesta setmana es completaran aquestes actuacions que han consistit a pintar l’interior de l’edifici, reparar la teulada o adquirir mobiliari com a taules i cadires. Així mateix, s’ha comprat material esportiu per a les instal·lacions exteriors situades en la plaça Sequer de Nelot com són la mini pista esportiva o les taules de ping-pong.

Igualment s’ha adquirit 16 nous jocs de taula i

nous cascos per als ordinadors d’ús públic. L’actuació inclou, de la mateixa manera, la neteja de les cadires de l’espai i la reparació de les butaques.