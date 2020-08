Alfafar estableix 31 accions de mitigació i 8 d’adaptació per a lluitar contra el canvi climàtic

Connect on Linked in

El Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS) d’Alfafar té com a objectiu per a 2030 reduir un 40% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.



El pla també estableix línies d’actuació per a augmentar l’eficiència energètica en un 27% i fomentar una major utilització d’energies renovables també en un 27%.

L’Ajuntament d’Alfafar fixa en el seu Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS) 31 accions de mitigació i 8 d’adaptació per a lluitar contra el canvi climàtic. Aquestes mesures tenen com a objectiu el reduir les emissions de CO2 almenys en un 40% per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i el major ús de fonts d’energia renovables.



El procés d’elaboració del PAUS, que es realitza en diferents fases i està subvencionat en un 70% per la Diputació de València, es va iniciar el mes de febrer amb una reunió dels representants del municipi, els representants de la Diputació de València i l’equip que donarà assistència tècnica en el municipi.



La primera fase va consistir en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. Aquesta fase va servir per a analitzar la situació actual del municipi i definir l’estratègia d’actuació per a reduir les emissions de GEH.



Amb els resultats d’aquesta primera fase, es van definir les accions de mitigació tant en l’àmbit municipal com del propi Ajuntament per a actuar en camps tant varis com per exemple el foment de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic i l’aplicació de mesures de millora energètica en els edificis de titularitat municipal, entre altres mesures.



Les accions de mitigació per a lluitar contra el canvi climàtic es concreten en 14 actuacions en equipaments i instal·lacions municipals, 2 en relació il·luminat públic, 4 relatives a transport públic i municipal, 4 orientades al sector domèstic, 2 accions en el sector serveis, 3 per al transport privat i comercial, 1 per al sector de la indústria i 1 en la producció local d’energia.



De manera simultània, es van avaluar els riscos i vulnerabilitats climàtiques del municipi davant el canvi climàtic per a definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una sèrie d’accions que són les que permetran incrementar la resiliència del municipi davant els riscos identificats.

Aquestes 8 actuacions d’adaptació al canvi climàtic per a Alfafar suposen 2 accions en relació a l’aigua, 1 en salut, 2 en agricultura i silvicultura, 1 al mig ambient i biodiversitat i 2 més en urbanisme, ordenació del territori i infraestructures.