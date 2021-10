Alfafar exalta a les seues Falleres Majors de l’exercici 2022

Connect on Linked in

Cinthia López Mestre i Neus Martorell Badia han sigut exaltades com a màximes representants de les Falles 2022 d’Alfafar.



L’emotiva cerimònia es va celebrar a la Sala Canal, amb la presència de l’Alcalde i de la comunitat fallera del municipi.



Alfafar ha exaltat a les seues Falleres Majors i Cort d’Honor per a les Falles 2022. Diumenge passat, 24 d’octubre, la comunitat fallera d’Alfafar es va reunir a la Sala Canal per a donar la benvinguda a les seues màximes representants.



En aquest acte, l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, en qualitat de President Nato, va imposar la banda de Fallera Major 2022 a Cinthia López Mestre. Així mateix, també va imposar la banda de Fallera Major Infantil 2022 a Neus Martorell Badia.



A l’exaltació van assistir els components de la Junta Local Fallera d’Alfafar, l’alcalde Juan Ramón Adsuara, components de la Corporació Municipal, els màxims representants de les set comissions d’Alfafar i representació de Juntes Locals Falleres d’altres municipis de l’Horta.



La celebració d’aquest acte va estar marcada per l’emoció de reprendre les festes després d’un exercici marcat per la pandèmia. Després de la proclamació del passat 1 d’octubre, i amb l’exaltació del passat diumenge, Cinthia i Neus donen inici així a la seua història com a representants de les Falles d’Alfafar en un any ple d’il·lusions.