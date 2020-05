Alfafar habilita un apartat de transparència del covid-19 en el seu web municipal

Print This Post

S’han recopilat les dades en tres apartats: suport social, econòmic i material.



Addicionalment, s’han recopilat totes les infografies i comunicacions realitzades amb l’enllaç a la publicació original.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Regidoria de Transparència, ha habilitat un apartat de transparència sobre el covid-19 en el seu web municipal. Aquesta secció recopila les dades relatives a tres apartats: suport social, suport econòmic i suport material. A més, s’ha creat una àrea de comunicació en la qual es recullen les infografies d’interés i les comunicacions realitzades per l’Ajuntament en aquest període amb els seus enllaços a les publicacions originals.



La secció de transparència del covid-19 és un apartat viu, el qual es va complementant periòdicament. Els documents recollits són informes i comunicacions que s’aniran modificant conforme avance la situació i es vagen obtenint noves dades.



En l’apartat de transparència de suport social es recullen tots els decrets i informació relacionada amb les ajudes socials atorgades a la ciutadania en relació amb la crisi actual, com les ajudes d’emergència social o d’alimentació infantil. De la mateixa manera, es recopilen les informacions gràfiques relacionades amb aquestes actuacions.



En la secció de suport econòmic es poden trobar els decrets econòmics i de contractació. La informació inclosa recull modificacions de crèdit de l’ajuntament, parades de contractes o adjudicacions de nous contractes, tot relacionat amb el covid-19. També es recullen alguns informes propis elaborats des de l’ajuntament en els quals es resumeix la despesa que s’està realitzant per a fer front a aquesta situació.



L’apartat de suport material compta amb una recopilació de tot el material repartit en aquest període, així com els horaris de repartiment d’aquest, les instruccions d’ús i altres informacions relacionades.

La secció de comunicació recull totes les publicacions realitzades relacionades amb el covid-19. D’una banda, es troben recopilades les informacions temporals i que han anat sorgint conforme la situació ha anat evolucionant i s’ha necessitat comunicar a la informació. D’altra banda, s’han recollit les infografies atemporals que continuen sent útils en el dia a dia per a la ciutadania.



A més, en la línia de col·laboració entre administracions, l’Ajuntament d’Alfafar, ha remés totes les mesures adoptades i accions realitzades a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a agrupar-les amb les d’altres municipis i publicar-les en l’espai web de transparència per a la crisi del covid-19 de la Conselleria.