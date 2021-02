Alfafar impulsa l’esdeveniment Next Talent Generation EU

Connect on Linked in

L’esdeveniment sobre el paper dels municipis i províncies en la mobilitat per a la formació de joves se celebra dimecres que ve 24 de febrer de 17.00 a 19.30 hores CET de manera en línia



La jornada té com a objectiu donar a conéixer els diferents programes de mobilitat, com a pràctiques remunerades ​o experiències formatives, i donar una oportunitat per a formar professionalment als joves.



L’any 2020 va finalitzar amb una taxa de desocupació juvenil d’un 40,7%, creixent en més de sis punts percentuals des del segon semestre de 2019.

L’Ajuntament d’Alfafar, juntament amb el suport de la Fundació Finnova, organitza dimecres que ve 24 de febrer de 17.00 a 19.30 hores CET un webinar sobre el paper dels municipis i províncies en els programes de mobilitat europeus, tan beneficiosos per a l’educació i la capacitació dels nostres joves.



L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conéixer als joves els diferents programes de mobilitat que existeixen perquè es formen i milloren les seues competències. Per a això es comptarà amb la participació dels promotors i coordinadors d’iniciatives de formació internacional perquè expliquen el seu funcionament, requisits de participació i beneficis.



A més, es comptarà amb l’experiència personal de diversos joves beneficiaris d’aquests programes que exposaran com ha millorat la seua experiència professional la participació en aquestes iniciatives.



Es pretén així, unir les diferents visions i aportacions de representants de l’Ajuntament, de les administracions públiques, responsables en matèria de joventut, de formació en Assumptes Europeus i professionals encarregats dels programes de mobilitat, i crear un espai de reunió on compartir les possibilitats que la UE ofereix als joves.



La situació actual ha suposat una alta taxa de desocupació juvenil contra la qual es lluita a través d’aquestes iniciatives. L’any 2020 va finalitzar amb una taxa de desocupació juvenil d’un 40,7%, creixent en més de sis punts percentuals des del segon semestre de 2019. Es necessita talent jove, és a dir, persones dedicades que coneguen bé el marc institucional de la UE i les possibilitats que ofereix la UE en múltiples àrees.



Davant aquesta tessitura l’Ajuntament d’Alfafar i la Fundació Finnova mostren el seu compromís amb els joves europeus i consideren necessari aplicar solucions perquè puguen continuar rebent una formació de qualitat a Europa i desenvolupar la seua potència. La resposta a la crisi ha de ser un millor coneixement de les polítiques, de la legislació i dels valors europeus; en definitiva, més Europa.

Estructura de l’esdeveniment:



L’esdeveniment començarà a les 17.00 hores amb la inauguració del programa i juntament amb la participació d’un eurodiputat i Juan Ramón Adsuara Monlleó, Alcalde d’Alfafar, (de 17.35 a 17.45 CET); i D.Juanma Revuelta, Director General de la Fundació Finnova, com a moderador.



De 17.45 a 18.45 hores es presentarà el BLOC 1: Els diferents programes de mobilitat europeus i oportunitats formatives per als joves d’Alfafar. Durant aquesta sessió intervindran els representants dels programes a la Comunitat Valenciana com per exemple EUROBECAS, EURODISEA, Pla Mobilitat-PICE entre altres.



De 18.45 – 19.45 es continuarà amb el BLOC 2: Casos d’èxit i experiències personals, ALFAFAR jove moderarà aquest bloc donant pas a joves que explicaran la seua experiència. Participaran persones que estan realitzant les pràctiques en aquest mateix moment i que han realitzat pràctiques en institucions europees donant a conéixer com ha influït en la seua carrera professional i les perspectives de futur que això planteja.



El comiat i el tancament tindran lloc de 19.25 a 19.30 CET, juntament amb César Plá, Cap de Servei – Conselleria de Funció Pública, i Raquel Vidal Gomar, Regidora d’Educació, Infància, Participació Ciutadana i Transparència de l’Ajuntament d’Alfafar.

Inscripcions obertes en el següent enllaç:

Inscripció a Webinario Next Talent Generation Alfafar

Sobre Alfafar

L’Ajuntament d’Alfafar aposta per ampliar i millorar de manera contínua els seus serveis, en aquest cas, mitjançant el foment de programes europeus accessibles a tota la població. La creació de l’oficina europea és un pas en el camí de cerca de finançament per a la realització de noves polítiques sostenibles, obertes als països de la Unió, i de les quals puguen beneficiar-se tots els ciutadans i ciutadanes d’Alfafar.

Sobre la Fundació Finnova



Fundació europea per al finançament de la innovació. És una fundació europea amb seu a Brussel·les els objectius de la qual són promoure la cooperació publique privada mitjançant la innovació per a abordar reptes socials com l’ocupació, la formació, l’emprenedoria, els ODS de Nacions Unides, l’economia circular, etc. Finnova organitza els Startup Europe Awards, una iniciativa de la Comissió Europea i la Fundació Finnova, per a reconéixer a les millors startups europees en l’àmbit social. http://finnova.eu/