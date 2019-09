Alfafar inicia el reasfaltado i millora de diversos carrers del Barri Orba i Alfalares

Print This Post

Amb un pressupost total de 63.442,68 €, s’han iniciat les obres de millora de l’asfaltat i la pintura viària als carrers Sogorb, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 de març.

Aquesta actuació, inclosa en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible aprovat per tots els grups, és un altre exemple de l’esforç de l’Ajuntament per convertir Alfafar en un municipi amb un entorn més segur i amable amb la ciutadania.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea d’Urbanisme, ha iniciat les obres d’urbanització i millora de diferents vies dels barris Orba i Alfalares del municipi, una inversió amb la qual el consistori continua treballant en el seu compromís de convertir Alfafar en un municipi més amable, modern i segur per a la ciutadania que millore les condicions generals dels espais i vies urbanes.

Amb un pressupost total de 63.442,68 euros, l’actuació recull la millora de l’asfaltat i pintura viària dels carrers Sogorb, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 de març, que romandran tallades al trànsit durant el període de durada de les obres que no haurà d’estendre’s més de 60 dies des del seu inici, com estableix el contracte signat amb l’empresa adjudicatària.

Les obres s’inclouen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat en ple per unanimitat de tots els grups. Aquest document recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en el municipi que alhora siguen compatibles amb el creixement econòmic i la protecció del medi ambient per a incrementar la qualitat de vida de les i els veïns.

Les accions en els diferents carrers dels barris Orba i Alfalares se sumen a les diferents inversions de millora de les vies urbanes i dels espais públics que ha emprés l’Ajuntament en els últims mesos com les obres d’adequació d’accessibilitat de l’av. Albufera, el carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blanch, la repavimentación de nombrosos carrers, el conveni signat amb l’ajuntament de Benetússer per a dur a terme conjuntament les obres de millora del túnel de l’av. Reyes Católicos o l’actuació de rehabilitació integral i musealización de la històrica Alqueria del Pi.