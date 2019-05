Alfafar inicia la millora de les instal·lacions d’aigua potable en el C/ Penell

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb un pressupost de 15.270 euros, l’Ajuntament ha iniciat hui les obres per a substituir les canonades per altres de major qualitat de la c/ Penell en el tram del núm. 13 al núm. 29.

L’acció, amb la qual es pretén evitar futures avaries, se suma a les actuacions de millora de la via pública i els parcs i jardins del municipi que està duent a terme l’àrea de Manteniment en les últimes setmanes.

L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat hui les obres de millora de les instal·lacions d’aigua potable al carrer Penell en el tram del número 13 al número 29 de la via. Amb un pressupost total que aconsegueix els 15.270 euros, l’actuació de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, amb la qual es donarà resposta a una demanda veïnal, consistirà en la substitució de les canonades amb l’objectiu d’evitar possibles futures avaries i que el sistema d’aigua potable funcione correctament.

Així, en els pròxims dies es canviaran les canonades de PVC actuals del tram de 50 metres per altres de fosa dúctil de millor qualitat i prestacions que presenten una major resistència mecànica i corrosiva. A més, l’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa una xarxa provisional d’aigua potable per a garantir el servei a les i els veïns durant el període d’obres.

L’acció de millora de les instal·lacions d’aigua potable se suma a les actuacions que ha dut a terme en les últimes setmanes l’àrea de Manteniment de l’Ajuntament per a la millora de l’entorn urbà i els parcs i jardins del municipi. Entre elles, s’ha realitzat la pintura i neteja en diverses zones de joc del municipi, així com la reparació de xicotets desperfectes en la via o en el mobiliari urbà notificats a la brigada de Manteniment.