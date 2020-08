Alfafar instal·la carpes davant l’ambulatori

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alfafar instal·la tres carpes en la zona d’espera davant l’ambulatori.

Amb aquesta acció busca el major benestar de la ciutadania protegint del sol i fent l’espera siga més suportable.

L’Ajuntament d’Alfafar ha instal·lat tres carpes de protecció enfront de l’ambulatori del barri antic on s’estan realitzant les proves PCR del municipi. Després d’observar que els pacients han d’esperar en l’exterior de l’edifici en una zona en la qual incideix el sol a unes certes hores del dia, l’Ajuntament ha pres la decisió d’instal·lar carpes que oferisquen protecció.



S’ha aprofitat l’existència de bancs en la via pública perquè les persones majors o amb dificultats de moviment puguen asseure’s a descansar i s’ha sol·licitat al centre de salut que també col·labore amb la instal·lació de cadires sota les carpes per a aquelles persones que el necessiten.



Juan Ramón Adsuara, alcalde d’Alfafar, ha explicat que des de l’Ajuntament “s’ha contactat moltes vegades amb la Conselleria de Sanitat, l’Hospital Doctor Peset i el departament de salut pública sol·licitant que es reprenga l’atenció presencial i concertada”.



Adsuara assegura que “ara com ara no hem aconseguit que es canvien els protocols d’atenció, la qual cosa suposa que es generen cues d’espera en l’exterior de l’edifici. Com a responsables del benestar de la població d’Alfafar, hem pres la decisió d’instal·lar carpes per a protegir del sol i que així l’espera siga més suportable”.

L’Ajuntament d’Alfafar, a més, estudiarà la implantació d’aquesta mesura en el centre de salut del Barri Orba.