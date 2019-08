Alfafar instal·la semàfors sonors en diferents encreuaments per als vianants del municipi

Connect on Linked in

Els semàfors, que incorporen un sistema d’avís sonor, són un model CIBERPAS V5 i funcionen amb un comandament a distància que l’usuari acciona abans de creuar.

La iniciativa, que s’ha posat en marxa en col·laboració amb la Fundació ONCE, cerca millorar la seguretat viària i la qualitat de vida de les persones invidents del municipi.

01/08/2019

L’Ajuntament d’Alfafar ha instal·lat diversos semàfors del model CIBERPAS V5 que incorporen un sistema d’avís sonor en diferents encreuaments per als vianants de la seua zona urbana. La mesura, que s’ha dut a terme arran d’una petició del grup municipal Compromís, s’ha realitzat en col·laboració amb la Fundació ONCE i persegueix millorar la seguretat viària i la qualitat de vida de les persones invidents d’Alfafar.

Seguint els criteris del personal tècnic de la Fundació ONCE, els semàfors s’han distribuït en els següents creus: Av. Albufera- Carrer Divisori i carrer Pintor Sorolla, Av. Gómez Ferrer- Avda. Menéndez Pelayo, Av. Torrent- Carrer Algemesí, Av. Albufera- Carrer Bosch Marín i Av. Albufera- Carrer Ramón y Cajal.

Els semàfors funcionen amb un comandament a distància, que les persones invidents poden recollir en l’Ajuntament, mitjançant el qual s’acciona el mecanisme quan passen per algun dels citats creus. Així, quan es posa en marxa, els semàfors emeten un so característic quan està en verd per als vianants i és segur creuar.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament d’Alfafar busca millorar l’accessibilitat dels seus carrers per a fer del municipi un lloc amable i adaptat a les necessitats de tots els veïns i veïnes.