Alfafar llança la setena edició de la seua guia comercial

Es tracta de la setena edició d’aquesta guia que té com a objectiu acostar el comerç de la localitat a la població.



La guia compta amb un nou format i inclou trucs i consells elaborats pels propis comerciants.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de les regidories de comerç i mercats, ha publicat una nova edició de la guia comercial del municipi. En aquesta setena edició, s’ha renovat el format, fent-lo més quadrat i manejable per a la seua consulta, i inclou nous continguts, com a articles amb trucs i consells que proporcionen els comerciants d’Alfafar.



La guia comercial s’ha repartit en els domicilis del municipi i ja està disponible en les dependències municipals. En ella, la ciutadania pot trobar un llistat actualitzat dels comerços de la localitat. Aquest llistat es presenta amb una nova estructura, en la qual primer es presenten els establiments que conformen el comerç de proximitat i mercats, l’oferta comercial més pròxima i que dóna vida als nostres barris, i a continuació les diferents àrees que conformen la gran superfície comercial, que ofereixen de manera simultània una gran varietat de productes, serveis i entreteniment.

A més, aquesta guia està connectada amb el Mapa de Comerç de Proximitat

(https://alfafar.comercioscomunitatvalenciana.com/), l’espai digital en el qual es troba la informació més actualitzada, per categories, de tots els comerços que es troben en la guia, per exemple, horaris, serveis específics i geolocalització.

Des de l'àrea de Comerç han destacat la importància de potenciar el comerç de proximitat a través d'accions com aquesta, que permeten visibilitzar els negocis locals i prestar servei a la ciutadania.