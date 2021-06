Alfafar llança la seua agenda cultural per al mes de juliol amb actes en les seues places i barris

Connect on Linked in

La regidoria de cultura ha desenvolupat un calendari durant el mes de juliol amb el nom “Alfafar Fresc, Cultura als Plaus”.



El consistori ha reforçat i augmentat l’oferta cultural després de la impossibilitat de realitzar les festes en els seus formats habituals.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Cultura, ha desenvolupament una programació cultural durant el mes de juliol amb el nom “Alfafar Fresc, Cultura als Plaus”, amb el qual es presente reactivar l’oferta cultural i d’oci del municipi degut a la impossibilitat de realitzar les festes en els seus formats habituals.

Una programació que comptarà amb actuacions en les principals places i espais del municipi, com són les pistes esportives de Alfalares, la Plaça Corts Valencianes, la Plaça Poeta Miguel Hernández i la Plaça de l’Ajuntament del municipi, creant una programació per a totes les edats i centrada en el gaudi i l’oci de les famílies i la ciutadania.

L’agenda, que es repartirà porta a porta en tots els domicilis d’Alfafar, i estarà disponible en els punts d’informació municipals i en les xarxes socials de l’ajuntament, consta d’una vintena d’actes en els quals trobem teatres infantils, cinema al carrer, teatre per a adults o musicals, a més d’una actuació d’òpera.



Una programació extensa i repartida per tot el municipi que pretén recuperar la intensa oferta cultural que el municipi disposa per a tots els seus veïns i veïnes, mitjançant uns protocols i mesures de seguretat concordes amb la situació sanitària vigent. Per a la regidora de cultura, Fina Carreño, aquesta agenda “és una mostra del treball que des de l’ajuntament fem per a recuperar la normalitat en aquest escenari post pandèmia”.



A més, l’Ajuntament d’Alfafar està treballant ja en la confecció de les activitats culturals d’agost i setembre, en una col·laboració entre les regidories de cultura, esports i festes, per a d’aqueixa forma fomentar la cultura en el municipi i l’oci saludable. L’Ajuntament d’Alfafar porta apostant des de fa mesos per la realització d’activitats culturals i esportives, al costat d’associacions del municipi, amb l’objectiu d’oferir una programació segura a la població.