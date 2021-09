Alfafar obri les inscripcions a l’II Fòrum d’ocupació Ocupa’t

Connect on Linked in

Les persones interessades podran inscriure’s en www.aesocupacio.es fins al pròxim 3 d’octubre.



L’esdeveniment oferirà l’oportunitat de tindre entrevistes d’ocupació amb més de 20 empreses i acollirà un cicle de conferències.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local i en col·laboració amb RH en Positiu, organitzen l’II Fòrum d’Ocupació OCUPA’T, que tindrà lloc el dijous 7 d’octubre. Les persones interessades a participar poden inscriure’s a través de la pàgina web www.aesocupacio.es fins al pròxim 3 d’octubre.

Aquesta jornada presencial, que es realitzarà en l’en el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar de 9 a 14 hores, compta amb un espai destinat a realitzar entrevistes de treball reals amb més de 20 empreses de la zona, que oferiran més de 100 ofertes d’ocupació. De manera simultània, en un segon espai es durà a terme un cicle de conferències sobre claus per a millorar l’ocupabilitat i sobre motivació i actitud en la cerca d’ocupació.

Aquesta activitat, adaptada a les mesures de prevenció pel Covid-19, està dirigida a totes les persones d’Alfafar i de les poblacions de voltant que es troben en cerca activa d’ocupació o de millora de la seua situació laboral.

Les persones que participen en el fòrum podran inscriure’s en les ofertes d’ocupació i, en cas de complir amb els requisits, participar en processos de selecció amb els responsables de Recursos Humans de diferents empreses durant el propi esdeveniment. Ja han confirmat la seua participació empreses com Decathlon, Leroy Merlin, Grup Saona, Musgrave, Banco Mediolanum, La Saleta, entre altres.

Els assistents, durant l’esdeveniment, gaudiran de quatre conferències en les quals podran millorar el seu currículum, obtindre pautes per a enfrontar-se a l’entrevista de treball, diferenciar-se amb la seua marca personal i descobrir com poden connectar les seues experiències, tant professionals com personals. Reme Font, Raquel Sanz, Carolina San Miguel, Javier Alandes i Gema Font seran els protagonistes de les Conferències per a l’èxit.

Segons la regidora d’ADL, Mª Dolores Caballero, “després de la seua cancel·lació per la declaració de l’estat d’alarma, ara podem celebrar que arriba la segona edició del fòrum empre, un esdeveniment que ha demostrat ser una gran oportunitat per a la inserció laboral i la motivació de persones en cerca activa, ja que en la seua primera edició es van realitzar 340 entrevistes de treball i es van aconseguir 35 contractacions”.