Alfafar organitza un taller en línia per a deixar de fumar

Aquest taller està a càrrec de professionals especialitzats de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i coordinat per la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives d’Alfafar.

Les persones interessades poden inscriure’s per telèfon fins al 30 d’abril o fins a esgotar les places disponibles.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) que depén de la regidoria de Benestar Social, ha organitzat un taller en línia per a deixar de fumar. Aquest taller es realitza en col·laboració amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

Per a participar les persones interessades hauran d’inscriure’s trucant al telèfon 96 318 24 36. El termini d’inscripció estarà obert fins al pròxim 30 d’abril o fins a esgotar places.



El taller estarà a càrrec de professionals especialitzats de la AECC i es desenvoluparà en 11 sessions al llarg de tot un any. L’horari en el qual es realitzarà el programa de deshabituació tabàquica serà a les 16h. Cada sessió té una duració aproximada d’una hora i mitja i es realitzarà en línia.

Per a poder realitzar el taller, les persones participants seran sotmeses a una revisió mèdica per a valorar si tenen alguna contraindicació per a començar el tractament. La participació en el programa és gratuïta.

L’activitat està emmarcada dins de les actuacions que s’estan realitzant des de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament d’Alfafar que continua apostant per la prevenció de drogodependències.