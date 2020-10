Alfafar prepara mesures especials per a Tots els Sants

Print This Post

Les mesures de seguretat extraordinàries busquen una major seguretat per als assistents.



Inclouen una recomanació per a persones majors i col·lectius vulnerables que han d’evitar les visites en els dies i hores de major afluència.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Cementeris, ha desenvolupat un pla específic de mesures de seguretat extraordinàries per Covid-19 per a la celebració del Dia de Tots els Sants. Aquestes directrius i recomanacions busquen que la visita al cementeri es realitze amb la major seguretat possible, i des del Consistori recomanen a les persones majors i col·lectius vulnerables que eviten les visites en dies i hores de major afluència.



L’Ajuntament ha estat treballant en les últimes setmanes en col·laboració amb la Policia Local per a desenvolupar un nou protocol en previsió de l’afluència de gent que s’espera en els pròxims dies.



Principals mesures i recomanacions

Per a evitar aglomeracions i facilitar l’accés al recinte, l’horari d’accés al cementeri s’ha ampliat de 9.00 a 18.30 de manera ininterrompuda fins al pròxim 1 de novembre. Així mateix, l’aforament s’ha reduït a un màxim de 700 persones i estarà controlat per personal municipal.



Com a mesura extraordinària s’ha establit una única porta d’accés, la porta principal, i una única d’eixida, que serà la lateral de pàrquing. A més, s’ha procedit al tancament del pàrquing, que estarà controlat per la Policia Local i s’encarregarà de facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.



Enguany les persones assistents hauran de portar ja preparats els arranjaments florals de pitxers i jardineres i no podran arreglar-se en el cementeri. Aquesta mesura pretén així que no es romanga a l’interior del recinte més de 30 minuts.



El cementeri comptarà amb senyalística interior que marcarà les direccions de circulació amb la finalitat d’evitar creus entre persones. Igualment, disposarà de gel hidroalcohólico en els accessos i interior del recinte, que serà d’ús obligatori en entrar i abans i després d’utilitzar els elements comuns (escales, regadores, graneres, etc.).



Com és habitual, l’ús de màscara és obligatori en totes les instal·lacions, i les persones assistents hauran d’accedir en grups de màxim 5 persones, sempre respectant la distància de seguretat interpersonal.