Alfafar promou unes festes del Barri Orba en igualtat

Amb motiu de les festes, que tindran lloc del 5 al 14 de juliol, l’Ajuntament posarà en marxa una campanya de prevenció de l’assetjament i les agressions sexistes durant aquestes dates.



La campanya, que inclourà també un Punt Violeta, s’ha posat en marxa des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar, en col·laboració amb les àrees de Festes i Joventut.

L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat una nova campanya per a la prevenció i la conscienciació ciutadana contra les actituds masclistes, l’assetjament i les agressions sexuals durant les pròximes Festes del Barri Orba de la localitat que tindran lloc entre els dies 5 i 14 de juliol. Es tracta de la segona campanya que es posa en marxa a Alfafar per a previndre l’assetjament i les agressions sexuals durant les festes.

Amb consignes com “No sigues còmplice, posa-li fre a l’assetjament”, “Recorda un NO és un NO, la dona no és un objecte a conquistar” o “La festa és per a gaudir-la: les actituds masclistes, racistes i homòfobes no són benvingudes” aquesta iniciativa cerca la celebració d’unes festes segures, en igualtat i, també, mostrar el rebuig i tolerància zero d’Alfafar a qualsevol actitud o comportament masclista.

Entre les diverses accions que recull la campanya, l’Ajuntament d’Alfafar posarà en marxa divendres que ve 12 de juliol en la plaça Poeta Miguel Hernández un Punt Violeta d’informació, atenció i assessorament a totes les dones que patisquen algun tipus d’assetjament o agressió sexual. A més de proporcionar-los la guia i ajuda necessària, es podran realitzar accions d’orientació i acompanyament als punts sanitaris en aquells casos que es requerisquen.

A més, al llarg de la durada de la campanya, es repartiran fullets explicatius en els quals s’ofereix informació i recomanacions sobre com actuar davant qualsevol tipus d’assetjament o agressió sexual, així com el contacte del Espai d’Igualtat d’Alfafar, el 016 d’atenció a víctimes de violència de gènere i els números d’atenció ciutadana de la Policia Local i de la Guàrdia Civil d’Alfafar.

Aquesta campanya de prevenció se suma a altres accions i polítiques d’igualtat i prevenció contra la violència de gènere que ha dut a terme l’Ajuntament d’Alfafar en el seu ferm compromís amb la igualtat de gènere i amb l’objectiu d’eradicar comentaris, actituds i qualsevol tipus de violència masclista. Un objectiu que requereix de la col·laboració de tota la ciutadania d’Alfafar i la realització d’accions per a educar en igualtat.