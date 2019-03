Alfafar rep el premi a l’excel·lència en inversió social

Connect on Linked in

El guardó l’atorga l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials a entitats i persones destacades en matèria de serveis socials i política social.

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i la regidora de Benestar Social, Fina Carreño, han recollit aquest premi en el XXV Congrés de l’associació.

L’Ajuntament d’Alfafar ha rebut el premi anual de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials (ADYGSS) que reconeix l’excel·lència de la localitat en inversió social. L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i la regidora de Benestar Social, Fina Carreño, van recollir ahir el guardó durant la celebració del XXV Congrés de l’associació a Fuenlabrada.

Així, Alfafar és el quart municipi, després de Cullera, Vila-Joiosa i Quart de Poblet, que aconsegueix el rang de “excel·lència social” en la primera ocasió que la Comunitat Valenciana aconsegueix entrar en la llista de municipis amb una major despesa social.

D’aquesta forma, Alfafar i Quart són els únics municipis de l’Horta que entren en la llista en aconseguir els més de 100 euros d’inversió per habitant. A més, els 103,15 per habitant destinats per l’Ajuntament a la despesa en benestar social en 2017 suposa un increment del 14,2% respecte al pressupost de l’any anterior.

Al fil de la recepció d’aquest guardó, l’alcalde del municipi ha destacat que “és un orgull haver rebut aquest reconeixement a tota la labor social que realitzem els treballadors i polítics de l’Ajuntament, sempre amb l’objectiu de posar a les persones en el centre de la nostra gestió”.

El reconeixement, que posa en valor la labor dels ajuntaments que treballen per mantindre uns serveis socials de qualitat, s’atorga a aquells consistoris que complisquen amb els requisits d’excel·lència fixats per la ADYGSS. Per a això és necessari que la inversió en serveis socials supere els 100 euros anuals per habitant, que la despesa social no haja disminuït respecte a l’any anterior, que represente almenys el 10% del pressupost total i que existisca transparència financera que permeta acarar en el portal de transparència de la web el desglossament pressupostari i el detall de la despesa social.

La ADYGSS celebra de forma anual aquest congrés que premia a entitats i persones destacades en matèria de serveis i política social dividits en tres categories: institucions públiques, mitjans de comunicació i persones. Per part seua, l’Ajuntament d’Alfafar ha sigut reconegut en la primera d’aquestes categories que, en aquesta edició, ha posat en valor el treball dels consistoris de més de 20.000 habitants que invertisquen en programes socials.