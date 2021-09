Alfafar reparteix el 60% dels bons escolars el primer mes

Connect on Linked in

Les famílies podran sol·licitar el bo fins al 30 de setembre de manera telemàtica.



Les ajudes oscil·len entre els 40 i 75 euros per a gastar en el comerç local adherit al conveni.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d’Educació, i en col·laboració amb l’àrea de Sistemes informàtics, ha repartit el 60% dels bons escolars per a famílies d’Alfafar en el primer mes des que es va obrir el termini per a sol·licitar-lo.



El termini per a realitzar la gestió finalitzarà el pròxim 30 de setembre el tràmit es realitza per segon any consecutiu únicament de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar.



L’import dels bons escolars varia en funció del nivell escolar, sent de 40 euros per a estudiants de segon cicle d’Educació Infantil, 65 euros per a alumnat d’educació primària i 75 euros per als qui cursen educació secundària o Formació Professional Bàsica.



Les famílies reben el bo en PDF per correu electrònic, podent imprimir-lo o utilitzar-ho directament des del mòbil. Aquestes ajudes poden ser canviades fins al pròxim 15 de novembre en qualsevol dels comerços que s’han subscrit al conveni amb l’Ajuntament d’Alfafar per a l’adquisició de subministraments escolars (material de papereria, workbooks, llibres de lectura, diccionaris, roba, llapis de memòria, etc.).



Amb aquesta acció, l’Ajuntament d’Alfafar ofereix una ajuda a les famílies amb la reducció de la despesa econòmica al qual s’enfronten amb la tornada al