Alfafar reposa i millora l’enllumenat de la zona verda de la Fila

Amb un pressupost total que aconsegueix els 11.631 euros, l’Ajuntament d’Alfafar ha adjudicat les obres de millora de la il·luminació del parc La Fila.



L’actuació de l’àrea d’Urbanisme serà subvencionada per les Ajudes per a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) que convoca la Diputació de València i se suma a altres actuacions per a la millora de les condicions generals del municipi.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea d’Urbanisme, ha adjudicat les obres de reposició i millora de l’enllumenat públic de la Zona Verda “La Fila”. Amb un pressupost total de 11.631 euros, l’actuació impulsada des del consistori, a més de donar resposta a les demandes veïnals sobre el sistema d’il·luminació del parc, contribuirà a les millores de les condicions generals dels espais públics del municipi.

D’aquesta forma, l’empresa adjudicatària iniciarà la reposició de l’enllumenat de la zona verda per un de major qualitat que garantisca un sistema d’il·luminació més eficient, segur i durador, amb el qual es busca garantir l’ús de l’espai públic de nit, així com evitar possibles desperfectes i deficiències.

Les obres de reposició i millora de l’enllumenat del parc de la Fila seran subvencionades per les Ajudes per a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) que convoca la Diputació de València.

Aquesta actuació se suma a altres accions del consistori com la repavimentación de carrers o els arranjaments en edificis municipals que evidencien el compromís de l’Ajuntament per continuar treballant en la millora de les infraestructures d’ús general perquè Alfafar siga un municipi amb un entorn urbà més amable amb la ciutadania.