Alfafar signa convenis de col·laboració amb les AMPA i centres públics del municipi

El consistori destina 23.000 euros als quatre centres públics, Rabisancho, Orba, La Fila i IES 25 d’Abril, i les AMPA d’aquests. Amb aquest acord l’Ajuntament col·labora amb els centres educatius i reconeix l’esforç realitzat per a l’adaptació a les necessitats sorgides amb la pandèmia del COVID.

L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Educació, ha signat un conveni de col·laboració amb els centres educatius públics del municipi i les AMPA (Associació de Pares i Mares d’Alumnes) d’aquests centres. La Fila, Orba, Rabisancho i l’IES 25 d’Abril.

Amb la renovació d’aquest acord de col·laboració, l’Ajuntament reforça la seua aposta per l’educació de qualitat i reconeix el treball dels centres i les AMPA, especialment després d’un curs marcat per la pandèmia del COVID. L’Ajuntament vol reconéixer així l’esforç que s’ha realitzat per a adaptar els centres i metodologies a la nova situació.

El conveni, que ascendeix a un total de 23.000 € per al curs actual (2020/2021), té com a fi col·laborar a realitzar una sèrie de projectes i activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat educativa. Els centres beneficiaris són el CEI Rabisancho, el CEIP Orba, el CEIP La Fila i l’IES 25 d’Abril, així com les AMPA dels tres últims centres.

En aqueix sentit, els centres educatius podran dedicar l’import de la subvenció a l’adquisició de material fungible, adquisició i renovació de les TIC, equips de processos d’informació, material COVID, recursos didàctics per al personal docents, hort escolar o activitats extraescolars. Per part seua, les AMPA podran destinar l’import corresponent a material fungible (ceres, folis, llapis…), equips de processos d’informació, material COVID o activitats extraescolars. L’Ajuntament duu a terme aquest conveni de manera anual sent completament conscient de l’important paper que el poder local té per a donar suport a aquests projectes culturals, formatius i socials que es duen a terme en els centres educatius i que sens dubte reverteixen en la totalitat de la població d’Alfafar.