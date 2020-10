Alfafar treballa en el seu IV Pla d’Igualtat Municipal

Connect on Linked in

Aquest pla renova el compromís d’Alfafar per a avançar cap a una societat més igualitària.



El projecte s’ha presentat a totes les àrees de l’Ajuntament perquè col·laboren en el seu desenvolupament i implantació.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Igualtat, ha començat a treballar en el desenvolupament del seu IV Pla d’Igualtat Municipal, atés que la vigència de l’III Pla 2016-2020 arriba a la seua fi.



El nou pla serà el marc vertebrador de la política d’igualtat per als pròxims anys i requereix de la col·laboració i implicació de tots els departaments del Consistori, tant en una primera fase de diagnòstic com en la seua implementació. Una vegada realitzat el diagnòstic, es procedirà al desenvolupament del pla en el qual es determinaran els objectius i les accions a realitzar per a avançar cap a una societat més igualitària a Alfafar.



Donada la necessitat de comptar amb la col·laboració de les diferents àrees de l’Ajuntament, tant per al desenvolupament del diagnòstic com per a la seua implementació posterior, s’ha realitzat una reunió informativa en la qual l’Agent d’Igualtat del municipi va exposar les fases d’elaboració del Pla i els mecanismes de coordinació necessaris per a la seua posada en marxa.



Aquest Pla l’elaborara el personal tècnic de la Regidoria d’Igualtat. La primera fase, l’elaboració d’un diagnòstic, cerca identificar necessitats, problemes, centres d’interés i oportunitats de millora respecte al pla anterior. La recollida de dades permetrà analitzar si existeixen situacions o serveis que afecten de manera diferenciada a homes i dones i si les causes que provoquen aquesta situació diferent ocasionen una situació de desigualtat entre dones i homes.