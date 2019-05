Alfafar ultima el seu Campus d’Estiu 2019

Print This Post

El Campus d’Estiu d’Alfafar, amb preus especials per a les i els xiquets empadronats en el municipi, a més d’una àmplia programació d’activitats multideportivas, tallers i manualitats, i jocs populars, ofereix serveis optatius d’escola matinera i menjador

L’Ajuntament d’Alfafar, en col·laboració amb el Complex Esportiu Municipal Alfafar SUMA Fitness Club, ja prepara la posada en marxa de la nova edició del Campus d’Estiu d’Alfafar dirigit a xiquets i xiquetes de 3 i 16 anys.

Del 25 de juny al 31 de juliol, el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar SUMA Fitness Club i l’IES 25 d’Abril acullen un any més el programa esportiu i educatiu estival dirigit a estudiants de 3 i 16 anys.



Del 25 de juny al 31 de juliol, el Complex Esportiu del municipi i l’IES 25 d’Abril acolliran un programa educatiu d’oci i temps lliure que, mitjançant la pràctica esportiva adaptada a cada edat, jocs i tallers pretén promoure la comunicació, la participació, la creativitat, la diversió, el respecte i la igualtat a través d’una metodologia col·laborativa.

Així, un estiu més els xiquets i xiquetes podran gaudir d’un campus esportiu d’estiu on, en funció de les edats, tindran l’oportunitat d’iniciar-se en diverses disciplines esportives (bàsquet, pàdel, voleibol, natació, balontiro, etc.) realitzar activitats d’orientació, d’expressió corporal i psicomotricitat a l’aire lliure, tallers i manualitats, així com aprendre anglés mentre juguen i entaulen noves amistats en un entorn esportiu i saludable.

Entre les novetats d’aquesta edició, el Campus d’Estiu de l’Ajuntament inclou en la seua programació la celebració de tornejos de pàdel, bàsquet, futbol i voleibol o sessions de cuentacuentos per a les i els més xicotets concordes a la temàtica de cada setmana, entre les quals es troben les professions, l’esport (posant l’accent en el femení per a fomentar la igualtat) o temes com l’alimentació, la higiene o el reciclatge.

També assistiran a un taller sobre educació viària per a tots els grups o a xarrades d’equips i esportistes femenines amb l’objectiu de potenciar a través del joc i de la pràctica esportiva valors com la tolerància, el respecte, la consciència mediambiental, els hàbits de vida saludable i, especialment en aquesta edició i de manera transversal, la igualtat.

A més del Campus amb un horari de 9 a 14 h., les i els usuaris interessats poden sol·licitar els serveis opcionals d’Escola matinera de 8 a 9 h. o de menjador de 14 a 15.30 h. Les inscripcions poden realitzar-se en la recepció del complex esportiu fins al divendres 21 de juny.

El Campus d’Estiu organitzat conjuntament per l’Ajuntament d’Alfafar i el Complex Esportiu Municipal d’Alfafar SUMA Fitness Club, a més d’oferir una oportunitat única perquè els xiquets i xiquetes passen un mes de juliol divertint-se i relacionant-se, dóna resposta a la necessitat de nombrosos veïns i veïnes oferint una alternativa perquè els pares i mares puguen continuar la seua activitat laboral una vegada finalitzat el curs escolar, sense haver de sobrecarregar a altres familiars.