Algemesí homenatja les Germanes de la Caritat de Santa Ana amb el Guardó d’Honor de la ciutat

La congregació celebra enguany el 125 aniversari de la seua presència a la ciutat



L’acte institucional del 20 de gener ha estat marcat pel lliurament del Guardó d’Honor d’Algemesí a les Germanes de la Caritat de Santa Ana. La proposta elevada per les associacions, centres educatius, grups municipals i guardonats, va ser confirmada per la corporació municipal per a atorgar el guardó a títol col·lectiu en complir-se cent vint-i-cinc anys de la seua presència i servei al poble d’Algemesí.



Un reconeixement atorgat tant per les seues tasques d’assistència hospitalària, des del 1895 fins al 1951, en l’antic convent dels dominics i per l’atenció desinteressada als ancians en l’asil de Sant Vicent Ferrer des del 1951 fins al 2015, com per la labor educativa que continua actualment des de les aules del seu col·legi. Una treball que fomenta el creixement intel·lectual i l’educació en valors de l’alumnat. Així mateix, al voltant de la institució creixen diferents associacions que participen activament en la vida cultural del poble i cohesionen la societat algemesinenca.



En l’acte, el director del col·legi de Santa Ana, Robert Botella, ha destacat el treball dut a terme en diverses institucions de la ciutat per a afirmar que “les Germanes de Santa Ana sempre han buscat els drets de la dona, com així ho va fer la seua fundadora, la Mare María Ràfols que, en una època en què la dona no tenia entrada en el món laboral, es va preocupar d’obtindre una preparació tècnica per a fer el seu treball amb eficàcia i qualitat”.



Per la seua banda, la superiora provincial de les Germanes de la Caritat de Santa Ana, la germana Pilar Samanes, ha assenyalat en el discurs d’acceptació del guardó que “a més d’expressar el meu agraïment, en nom de la congregació, a l’Ajuntament d’Algemesí, vull agrair igualment a la seua població les demostracions d’afecte, proximitat i estima que ens han demostrat en tantes ocasions al llarg de tots aquests anys”.



El regidor de Cultura, Pere Blanco, ha manifestat el desig de la corporació que “la seua labor educativa continue formant en valors les noves generacions de joves i que, a través de les associacions nascudes al seu si, continuen participant de la vida social i cultural d’Algemesí”.