Algemesí serà la seu de la celebració del 50 aniversari de la carrera professional del dissenyador Francis Montesino

El Museu de la Festa acollirà una exposició que resumeix els 50 anys de creativitat del dissenyador valencià



L’Ajuntament d’Algemesí i el reconegut dissenyador Francis Montesinos han arribat a un acord pel qual el Museu de la Festa acollirà la producció i inauguració de l’exposició que commemorarà el cinquanta aniversari com a professional d’un dels mestres de l’alta costura.



La mostra “50 aniversari Francis Montesinos” és una col·lecció històrica de les seues creacions d’alta costura, prêt a porter, infantil, denim i complements. La previsió inicial és que la mostra estiga llesta per a la seua inauguració al setembre i tinga el seu reflex en una desfilada que es podria dur a terme en el claustre de l’edifici.



“Sempre hem apostat per la creativitat i la cultura, sempre amb un respecte a les tradicions, per la qual cosa estem satisfets de dur a terme aquest projecte al costat del dissenyador de moda valencià més internacional”, ha assegurat l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano.



Per la seua banda, Francis Montesinos ha destacat que és “un luxe fer aquesta exposició a Algemesí, en el Museu de la Festa, una ciutat que té bona part del llegat de vestits de la Casa Insa que ha sabut recuperar i posar en valor. La unió Algemesí i Francis Montesinos es converteix en un laboratori per als museus que vulguen fer treballs de restauració i després mostrar el treball de recuperació, per la qual cosa estem encantats de formar part d’aquest projecte”.



Els equips del Museu de la Festa i del taller del dissenyador treballaran per a produir una mostra única que s’estrenarà a Algemesí i que més tard viatjarà a València, Madrid i Barcelona.