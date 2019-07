Alicia Pallardó Benavent i Sandra Peris Embuena, Falleres Majors de Torrent 2020

Connect on Linked in

En l’acte d’elecció, a més, es van acomiadar les Falleres Majors de 2019 i les seues corts d’honor

L’àgora del Parc Central de Torrent va vibrar el dissabte a la nit amb l’acte d’elecció de les màximes representants del món faller torrentino per al 2020. Un acte emocionant i molt emotiu, en el qual Alicia Pallardó Benavent, de la falla Avinguda, i Sandra Peris Embuena, de la falla Reina Sofia Plaça Pedro Iturralde, van ser nomenades com a Fallera Major i Fallera Major Infantil, respectivament.

La vetlada va començar amb la recepció de les corts d’honor i Falleres Majors de 2019, Carmen Raga Ortí i Leyre Gallego Ruiz, que van ser rebudes per l’alcalde Jesús Ros i el regidor de Festes, Pascual Martínez, acompanyats de representants la corporació municipal. Les falleres majors van pujar a l’escenari, precedides per les seues corts d’honor, per a rebre la joia de la ciutat. A continuació, Carmen i Leyre van oferir unes paraules de comiat i agraïment a totes les persones que han fet que el seu any siga increïble i que, com bé van expressar, guardaran per sempre en la seua memòria. En acabar i abans de baixar de l’escenari, les falleres majors de 2019 van fer lliurament a l’alcalde d’una fotografia com a record del seu regnat.

Després del comiat va arribar el moment de presentar a les 18 candidates a falleres majors -9 majors i 9 infantils- i iniciar, una vegada més, el nou cicle faller. Les xiquetes i les joves, que amb nervis i molta il·lusió, van eixir a l’escenari i van desfilar davant l’atenta mirada de tot el públic que no va voler perdre’s un acte tan especial. El moment més esperat de la nit va arribar quan l’alcalde Jesús Ros va rebre els sobres de mà del jurat i, seguidament, va revelar el nom de les dues protagonistes, que van rebre la notícia amb llàgrimes i molta alegria, ja que van veure complit el seu gran somni. L’alcalde va ser el primer a felicitar a Alicia i Sandra, que “han donat l’inici a un any que estarà carregat de grans moments i en el qual, segur, deixaran el nom de la ciutat de Torrent i les nostres festes falleres en el més alt”, va assenyalar.

Durant les pròximes festes josefinas, Sandra Peris Embuena estarà acompanyada de la seua cort d’honor infantil formada per huit xiquetes que són: Sara Ortiz Lozano, Lucía Zamora Caballero, Olivia Momparler Sáez, Lucía Martínez Mil, Laura Martínez Martínez, Loles Vivó Márquez, Laia Andreu Mares i Maribel Romer Jonquera. Per part seua, Sandra viurà grans moments amb la seua cort d’honor formada per: Jennifer Franco Asensio, Sara Andreu Pichardo, Sonia Aracil Domingo, Alba Sánchez Serrano, Esther Salt Company, Tamara Maroto González, Soraia Peris Calleja, Alicia Pallardó Benavent i Ana Castillejo Ruiz.