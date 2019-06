Almussafes aposta per la inclusió en el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles

L’Ajuntament organitza dues activitats durant la jornada per a unir-se a aquesta commemoració



La I Jornada de Calaix Inclusiu d’Espanya es durà a terme a les 23 hores en l’Àgora del Parc Central



La inclusió serà aquest divendres 14 de juny la protagonista en l’Àgora del parc Central d’Almussafes, on l’Ajuntament té previst celebrar dues activitats per a commemorar el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles. A les 19 hores hi haurà tallers infantils i a les 23 hores es desenvoluparà la I Jornada de Calaix Inclusiu a nivell nacional, que estarà impartida pel percussionista Edware Busts i comptarà amb la col·laboració de la intèrpret Bea de la Guàrdia.



Hui, divendres 14 de juny, se celebra el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, una commemoració que l’Ajuntament d’Almussafes vol aprofitar per a continuar apostant per la inclusió de les persones sordes. En la seua estratègia per a integrar al col·lectiu en la societat almussafenya, el consistori municipal ha organitzat per a la jornada dues activitats obertes a tota la ciutadania amb les quals busca continuar eliminant barreres comunicatives i mostrar el treball desenvolupat per a aconseguir aquest objectiu.



L’Àgora del parc Central serà el punt en el qual es duran a terme les dues iniciatives. L’Ajuntament, amb el suport de diferents membres d’Almussord, oferirà un taller en llengua de signes per al públic infantil a les 19 hores en el qual podran participar totes les persones interessades a conéixer de prop aquesta forma de comunicació.



La principal novetat de la jornada està programada per a les 23 hores. A eixa hora, l’Àgora de la citada zona verda acollirà la I Jornada de Calaix Inclusiu a nivell nacional, en la qual el percussionista Edware Busts impartirà una classe inclusiva que permetrà a les persones assistents, tant oients com sordes, sentir la música, en un cas a través del sentit de l’oïda i en l’altre mitjançant les vibracions produïdes per aquest instrument. La intèrpret Bea de la Guàrdia col·laborarà en la sessió donant les indicacions en llengua de signes.



“Serà un taller molt interessant per a totes i tots. Independentment de si podem sentir o no, i de l’edat que tinguem, gaudirem de manera conjunta de la música, creant una espècie d’actuació en la qual l’important serà l’art i el sentiment que percebem. És un orgull que a Almussafes puguem dur a terme aquest tipus d’activitats que van més enllà de l’habitual però que poden ser molt útils per a la societat”, destaquen des de l’Ajuntament.