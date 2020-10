Almussafes celebra amb èxit el seu XXII Open de Tennis en Cadira de Rodes

L’andalús Arturo Montes va aconseguir la victòria tant en simples com en dobles, en aquesta segona modalitat al costat de Cisco García



El campionat es va celebrar del 2 al 4 d’octubre en les Pistes de Tennis i Pàdel del Polígon Industrial Joan Carles I

Arturo Montes guanya el XXII Open de Tennis en Cadira de Rodes d’Almussafes, tant en simples com en dobles. L’esportista andalús va aconseguir l’or en les dues modalitats que es disputaven en el campionat, organitzat pel Club de Tennis d’Almussafes en col·laboració amb l’Ajuntament de la població del 2 al 4 d’octubre en les Pistes de Tennis i Pàdel del Polígon Industrial Joan Carles I. En l’apartat de dobles el triomf el va aconseguir al costat del també andalús Cisco García. Tots dos van recollir els seus merescuts trofeus en l’acte de clausura del torneig d’ahir diumenge, en el qual van participar, entre altres, el regidor d’Esports, Pau Bosch, i l’equip organitzador, encapçalat per Miguel Ribes, president del Club de Tennis.



Després d’haver hagut de suspendre el torneig a l’abril a causa de l’estat d’alarma, el cap de setmana passat, del 2 al 4 d’octubre, Almussafes va celebrar amb èxit el seu XXII Open Nacional de Tennis en Cadira de Rodes, un esdeveniment esportiu organitzat pel Club de Tennis del municipi en col·laboració amb l’Ajuntament de la població que enguany s’ha vist marcat per la pandèmia de coronavirus. Malgrat aquesta circumstància, el campionat va aconseguir reunir 16 de les principals figures espanyoles d’aquesta disciplina esportiva.



Després de disputar-se les diferents partides de classificació el divendres i el dissabte, ahir diumenge es va dur a terme la fase final, en la qual van triomfar dos participants andalusos. En la modalitat Individual es va emportar l’or Arturo Montes, qui també va aconseguir la victòria en Dobles, en aquesta ocasió al costat de Cisco García. En la cerimònia de lliurament de premis van participar diverses autoritats locals i de la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana, així com l’equip que ha fet possible un any més la celebració d’aquesta prestigiosa competició esportiva.



“Malgrat estar enmig d’una pandèmia han vingut 16 esportistes, una xifra molt alta de participació. A tots ells els felicite pel sacrifici que realitzen per a estar en l’elit d’un esport tan exigent com aquest i per la seua implicació en la convocatòria. Tots destaquen les bones instal·lacions i el tracte que se’ls dóna a Almussafes, tant per part del club com del consistori que, com no podia ser d’una altra forma, secunda sense fissures aquest esdeveniment amb el qual es busca promocionar els valors associats a l’esport adaptat, que no són uns altres que els de la superació, l’esforç i la constància”, afirma el regidor d’Esports, Pau Bosch.



El president del Club de Tennis i director del torneig, Miguel Ribes, destaca que l’esdeveniment es va desenvolupar tal com estava previst, en un any en què, a causa de les restriccions per la crisi del coronavirus, no han pogut celebrar el 40 aniversari de l’entitat com els haguera agradat.



Per primera vegada en la història d’aquest open, únic en la Comunitat Valenciana i segon més longeu a nivell nacional, l’associació ha comptat amb un representant en la llista de competidors, Pascual Plaza.