Almussafes celebra aquest cap de setmana la festa gran dels seus majors

La localitat homenatja demà, dissabte 26 d’octubre, als seus nonagenaris i a les persones usuàries de la Residència i Centre de Dia La Vila



El diumenge 27 es rendirà tribut al conjunt del col·lectiu amb una eucaristia i un

multitudinari dinar de germanor que posarà fi a la commemoració



El XLI Homenatge als Majors s’està desenvolupant des de dilluns passat 21 amb nombroses activitats culturals i d’oci



Almussafes es prepara per a viure els actes més rellevants del XLI Homenatge als Majors organitzat per l’Ajuntament de la localitat en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes. Demà, dissabte 26 d’octubre, se celebrarà l’homenatge a les persones nonagenàries i la jornada ‘Majors, família i comunitat’ en la Residència i Centre de Dia La vila i el diumenge 27 es durà a terme una eucaristia i el multitudinari dinar de germanor, a la qual està prevista l’assistència de prop d’un miler de persones.



Els jubilats d’Almussafes es preparen per a viure amb intensitat un cap de setmana en el qual seran els autèntics protagonistes de l’agenda festiva de la població. El XLI Homenatge als Majors de la localitat, que es va inaugurar el passat dilluns 21 amb una exhibició de ball, entra en la seua recta final amb la celebració de les seues activitats més emblemàtiques.



Per a demà, dissabte 26, el consistori municipal ha programat la tradicional visita de les autoritats a les persones nonagenàries. L’alcalde, Toni González, la regidora de Majors, Paqui Oliver, i la junta directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes recorreran els domicilis d’algunes de les 11 persones que aquest 2019 compleixen 90 anys per a agrair-los amb un detall l’esforç i el lliurament a les seues famílies i la societat demostrats al llarg de la seua vida.



“Per a mi és un acte molt emotiu perquè suposa reconéixer públicament tot el que han fet per nosaltres, que no és poc. Ells i elles saben que les seues famílies els valoren però que siguen els representants de la ciutadania els que vagen personalment i es recorden de tot eixe treball realitzat al llarg de la seua extensa trajectòria resulta tremendament gratificant per a unes persones que s’ho mereixen tot”, assegura la regidora de Majors, Paqui Oliver.



Aquest trajecte s’iniciarà a les 10.30 hores en la Residència i Centre de Dia La Vila, on es durà a terme eixe mateix dissabte la jornada ‘Majors, família i comunitat’, en la qual tindran cabuda diferents iniciatives per al gaudi de les persones usuàries de la infraestructura i el seu entorn. Així, al matí s’oferiran un espectacle de màgia a càrrec de l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme, un aperitiu i un dinar, mentre que a la vesprada la comparsa ‘Alí ben Bufat’ delectarà a les persones assistents amb una desfilada de moros i un berenar.



Tant el divendres com el dissabte a la nit a les 21 hores hi haurà sopar de cabasset amb festa posterior, la del divendres amb el conegut ball del mantó de manila, en el qual hi haurà detalls per a les persones participants.



El colofó a una intensa setmana d’activitats es posarà el diumenge 27. A les 12 hores se celebrarà una missa en honor als jubilats i pensionistes oficiada per D. Andrés Chornet a l’església parroquial de Sant Bertomeu Apòstol i al final de la mateixa al voltant de 900 integrants del col·lectiu es reuniran en el Pavelló Poliesportiu Municipal per a compartir un dinar de germanor en el qual s’entregaran diverses distincions i regals aportats per associacions, comerços de la localitat i l’Ajuntament d’Almussafes.