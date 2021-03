Almussafes celebra la seua VI Setmana per la Igualtat per a commemorar el Dia Internacional de la Dona

Print This Post

Una vegada més, es pintarà un nou grafit igualitari en la paret exterior de les Piscines Municipals, dedicat a la lluita pels drets de les dones

l’Ajuntament d’Almussafes, a través la Regidoria d’Igualtat de i diverses associacions locals, ha organitzat del 28 de febrer al 8 de març, la VI Setmana per la Igualtat per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.

L’agenda, que estarà marcada per les mesures restrictives aprovades per a frenar l’expansió del coronavirus, inclou la lectura del manifest del 8 de març i un espectacle literari previst per al diumenge 7.

A través de l’art és pretén conscienciar i seguir expressant la necessitat de seguir lluitant i fent passos per a anar allunyant-nos cada vegada més d’aquest masclisme tan arrelat durant tants anys en la societat.

Les tres associacions de dones d’Almussafes i el consistori de la localitat tenen molt clar que s’ha de seguir lluitant i donar la veu a les dones fins a aconseguir la igualtat.