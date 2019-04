Almussafes clausurarà la seua XXXIII Setmana del Llibre amb un concert del valencià Carles Dénia

Connect on Linked in

L’actuació s’oferirà aquest divendres 12 d’abril després del lliurament dels premis del XXIII Certamen de Poesia Marc Granell

Les entrades per a l’espectacle ‘Cant espiritual’, basat en l’obra homònima d’Ausiàs March, ja estan a la venda

Aquest divendres 12 d’abril el músic valencià Carles Dénia interpretarà en directe a Almussafes els temes inclosos en el seu treball ‘Cant espiritual’, obra que adapta al segle XXI el poema més important d’Ausiàs March al ritme de jazz, flamenc, cant valencià i música mediterrània. Les entrades per al recital, que començarà al final del lliurament de premis del XXIII Certamen de Poesia Marc Granell, estan a la venda en la recepció del Centre Cultural i en www.agendaalmussafes.com. El disc ‘Cant espiritual’, en el qual es basa el concert que oferirà Dénia, ha rebut recentment diversos reconeixements públics.

Durant aquesta setmana, Almussafes està desplegant una àmplia programació d’activitats per a commemorar la seua XXXIII Setmana del Llibre, una nova oportunitat per a despertar en la ciutadania, sobretot en estudiants, la seua afició per la lectura.

L’agenda de propostes organitzades per l’Ajuntament dins d’aquesta iniciativa conclourà aquest divendres 12 d’abril amb el lliurament dels premis del XXIII Certamen de Poesia Marc Granell, a la qual li seguirà un concert de Carles Dénia.

El músic valencià portarà eixa nit fins a la localitat el seu nou espectacle, ‘Cant espiritual’, en el qual adapta l’obra magna del poeta al segle XXI amb tocs de jazz, flamenc, cant valencià i música mediterrània. Per a això, es presentarà davant el públic acompanyat per una banda integrada per sis músics: Aleix Tobías (percussió), Pau Figueres (guitarres i veu), Alberto Sanz (piano, teclats i veu), Ismael Alcina (baix i veu), David Domínguez (percussió) i Andrés Belmonte (flautes i veu), als quals s’uneix Karen Lugo (dansa).

Les entrades per a gaudir de la vetlada, que començarà a les 22.30 hores amb la presentació dels poemaris premiats en l’anterior edició dels Marc Granell i amb l’anunci de les obres guanyadores en la present, ja poden adquirir-se per 8 euros en la recepció del Centre Cultural i en la pàgina web www.agendaalmussafes.com. Durant 70 minuts, la banda interpretarà “música lliure, amb l’única voluntat de ser absolutament visceral, polièdrica i apassionada com ho és el mateix poema d’Ausiàs March”, assenyalen.

Carles Dénia ha aconseguit diversos guardons amb ‘Cant espiritual’. El músic va obtindre el premi Carlos Santos 2018 de la Generalitat Valenciana al Millor Disc de Fusió, així com els premis Ovidi 2018 al Millor Disc Folk i al Millor Arranjament.