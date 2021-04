Almussafes concedeix les primeres 38 ajudes Parèntesis que sumen 87.600 euros

Connect on Linked in

Fins al moment s’han rebut 170 peticions dins d’aquesta convocatòria del Pla Resistir, que està cofinançada per Generalitat, Diputació i Ajuntaments

L’Ajuntament d’Almussafes ja ha concedit la primera remesa de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, en la qual s’ha donat el vistiplau a 38 sol·licituds a 14 microempreses i 24 persones autònomes que sumen 87.600 euros.

El consistori repartirà gràcies a aquesta convocatòria, cofinançada entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i el propi consistori, fins a 237.009 euros, que aniran destinats als sectors més afectats per la crisi derivada de la pandèmia.

El termini s’ha ampliat fins al dia 30 d’abril, les sol·licituds per a optar a la convocatòria han de presentar-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes, portal al qual pot accedir-se mitjançant l’enllaç https://almussafes.sedipualba.es/.

En aquesta primera tanda han sigut beneficiàries amb les Ajudes Parèntesis 14 microempreses i 24 persones autònomes amb activitats que estan recollides dins del grup considerat com a prioritari per a la recepció d’aquestes ajudes per trobar-se entre els sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de Covid-19.

L’Ajuntament repartirà en el marc d’aquesta convocatòria un total de 237.009 euros, dels quals 201.458 euros procedeixen de la Generalitat Valenciana (62,5%) i la Diputació de València (22,5%) i els restants 35.551 euros de fons municipals (15%).