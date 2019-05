Almussafes convida al col·lectiu d’artistes valencians a participar en la V Trobada de Pintors

Connect on Linked in

Organitzada per l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, se celebrarà aquest diumenge 2 de juny en diferents espais del municipi



Les obres participants integraran una exposició en la qual el públic podrà triar les seues propostes favorites, que seran premiades



L’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ d’Almussafes organitza aquest diumenge 2 de juny la V Trobada de Pintors de la població, un esdeveniment artístic en el qual les persones amants de la pintura podran mostrar la seua particular visió dels punts més emblemàtics de l’espai públic. Les inscripcions, que ja estan obertes, poden realitzar-se en el Centre Cultural. La sessió de pintura es realitzarà de 10.30 a 14 hores i està previst que les obres presentades formen part d’una exposició en la qual es donarà veu a les persones visitants perquè trien els treballs que més els agraden.



Aquest diumenge 2 de juny, els espais més emblemàtics del nucli urbà d’Almussafes quedaran immortalitzats una vegada més en els llenços dels artistes que participaran en la V Trobada de Pintors de la localitat. L’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ ultima durant aquesta setmana els preparatius per a acollir a les persones inscrites en aquesta iniciativa, amb la qual l’entitat busca promocionar les seues activitats i mostrar un punt de vista diferent del paisatge del municipi.



El tret d’eixida a la trobada es produirà a les 9 hores amb la concentració dels artistes en el Centre Cultural, lloc en el qual hauran de ratificar les seues inscripcions. A les 10.30 hores donarà començament la sessió de pintura, en la qual cada persona triarà l’escenari que desitge reflectir en el seu quadre. Durant al voltant de tres hores i mitja, els parcs i carrers de la població s’ompliran de pinzells, pintures i cavallets en una demostració del talent del veïnat almussafeny i de les localitats pròximes.



A les 14 hores hauran d’entregar-se a l’organització de la trobada les obres resultants, les quals seran exposades en la citada infraestructura pública del 10 al 25 de juny perquè la ciutadania puga triar les seues preferides. Les tres primeres obres més l’obra infantil seleccionades per votació popular seran premiades amb detalls relacionades amb la pintura. La inauguració de la mostra tindrà lloc en el hall del Centre Cultural el mateix dilluns 10 de juny a les 20 hores.



Les persones interessades a participar en aquesta trobada poden realitzar les seues inscripcions de manera gratuïta entregant la fitxa creada per a tal efecte degudament emplenada en la recepció del Centre Cultural, matrícula que es confirmarà el mateix diumenge 2 de juny en la concentració dels artistes prèvia a l’inici de la sessió de pintura, en la qual es podrà utilitzar qualsevol tècnica, sent responsabilitat de cada participant proveir-se de les eines necessàries per a desenvolupar el seu treball.