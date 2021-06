Almussafes convoca una nova edició de les “Beques d’estiu” en substitució de ‘La Dipu et Beca’

Connect on Linked in

L’Ajuntament becarà a cinc joves durant aproximadament dos mesos per a col·laborar en la seua formació acadèmica

Invertirà 5.480 euros de fons propis en aquesta iniciativa, gràcies a la qual cada persona cobrarà 500 euros bruts mensuals pel seu treball

Els estudiants interessats podran presentar les seues instàncies del 15 al 21 d’aquest mes de juny en la seu electrònica

Un total de cinc joves estudiants de diferents disciplines tindran l’oportunitat de col·laborar amb l’administració almussafenya durant els mesos de juliol i agost gràcies a les ‘Beques d’Estiu Ajuntament d’Almussafes 2021’, programa de pràctiques que, per segon any consecutiu, convoca l’executiu local, en substitució de ‘La Dipu et Beca’. El consistori invertirà de fons propis un total de 5.480 euros per a la posada en marxa d’aquest projecte, gràcies al qual diferents departaments es veuran reforçats amb l’ajuda d’almussafenys que cobraran 500 euros bruts mensuals per 20 hores de treball setmanal. En aquesta ocasió es busquen estudiants de graus en Enginyeria Electrònica i Automàtica, Biblioteconomia i Documentació i Gestió i Administració Pública, així com del Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic en Gestió Administrativa. El període de presentació de sol·licituds començarà demà dimarts, dia 15 de juny i s’estendrà fins el pròxim dia 21.

Els i les estudiants d’universitat i de cicles formatius d’Almussafes tornen a tindre un any més l’oportunitat d’aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits al llarg de la seua formació gràcies a les beques que es plantegen des de l’Ajuntament. Aquest és el segon estiu que el consistori almussafeny ha optat per seguir avant amb la iniciativa de beques a estudiants, plantejada de manera similar a la tradicional convocatòria del programa ‘La Dipu et Beca’, que ni enguany ni el passat s’ha convocat per part de l’administració provincial.

En concret, es concediran cinc beques, que es desenvoluparan al llarg dels mesos de juliol i agost. Pel seu treball, que s’ha establit en 20 hores setmanals, les persones seleccionades percebran una ajuda de 500 euros bruts al mes, cosa que significa que l’Ajuntament invertirà un total de 5.480 euros de fons propis en el finançament del programa. “Un any més, invertim els nostres màxims esforços perquè el col·lectiu de joves de la nostra població dispose d’un espai en el qual posar en pràctica l’aprés en els seus respectius centres formatius, una proposta enriquidora, tant per a les persones seleccionades com per al personal del consistori municipal”, afirma l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Llocs disponibles

Tal com estableixen les bases, la concessió de les beques queda supeditada al perfil de les persones sol·licitants. En aquesta ocasió se seleccionarà a una persona per a l’àrea d’Informàtica, dos per a la d’Urbanisme i altres dos per a la d’Esports, Cultura, Educació i Joventut.

Per a la primera es busca a algú amb estudis de Formació Professional de Grau Superior en la branca d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, que s’encarregarà de la gestió d’usuaris, del diagnòstic de disfuncions del sistema i serveis de xarxa i de la gestió de bases de dades. Respecte a les del departament d’Urbanisme, es considera necessari comptar amb algú amb estudis del grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica, qui brindarà suport en tasques relacionades amb l’enginyeria i el manteniment, així com en labors d’informació i atenció al públic, i una altra amb el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Gestió Administrativa, qui atendrà el públic i brindarà suport administratiu.

Una altra de les persones seleccionades haurà d’estar cursant estudis de grau en Biblioteconomia i Documentació, atés que la seua comesa consistirà a atendre el públic, participar en la nova edició del programa Bibliopiscina i treballar a la Biblioteca. Finalment, l’últim dels llocs s’atorgarà a una persona que es trobe matriculada en el grau de Gestió i Administració Pública, qui participarà en la gestió expedientes, atenció al públic i suport administratiu.

“Aquestes oportunitats donen un gran valor afegit als currículums vitae perquè per a molts d’ells serà la primera vegada que s’enfronten a un entorn laboral, amb l’experiència que això aporta des de tots els àmbits”, conclou el primer edil.

Sol·licituds i requisits

Demà dimarts, 15 de juny, l’Ajuntament d’Almussafes obri el termini per a la presentació de les sol·licituds a través de la seu electrònica i fins al pròxim 21 de juny

Per a optar als llocs és necessari, entre altres requisits, estar empadronat a Almussafes, tindre 18 anys complits, trobar-se cursant alguna dels ensenyaments oficials requerits i no estar gaudint d’una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral. Per a garantir que aquests programes beneficien a un major nombre de persones,tindran preferència les que no hagen sigut beneficiàries de les beques de l’Ajuntament ni de la ‘*Dipu et Beca’ en edicions anteriors. Com sol ser habitual, una comissió avaluadora s’encarregarà de dur a terme la baremació dels mèrits aportats, de la concessió i del seguiment de les beques.