Almussafes demana extremar les precaucions després de registrar 804 casos per cada 100.000 habitants

L’alcalde, Toni González, ha donat positiu, però continua des de casa amb la seua labor al capdavant de l’executiu municipal



L’Ajuntament va activar el passat 30 de desembre una bateria de mesures extraordinàries per a frenar l’avanç del virus

Les mesures extraordinàries aprovades per l’Ajuntament d’Almussafes el passat 30 de desembre per a controlar l’expansió del virus seguiran en vigor fins que millore la situació. El consistori, que ha suspés totes les activitats culturals i d’oci i ha tancat les instal·lacions municipals, recomana reduir al mínim qualsevol activitat que no siga essencial, així com limitar la interacció social que no siga imprescindible. Ahir, dijous 7 de gener, el president de l’executiu local, Toni González, va donar positiu en Covid-19, motiu pel qual es troba aïllat en una habitació del seu domicili amb símptomes lleus. El primer edil continua desenvolupant el seu treball telemàticament fins que puga reincorporar-se de manera presencial.



La situació epidemiològica continua sent complicada a Almussafes. Segons les dades proporcionades aquest dimecres 6 de gener per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, els casos actius en la població ascendeixen a 69, la qual cosa situa la incidència acumulada en 804 per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Es tracta d’una xifra similar a la registrada el passat 30 de desembre, quan oficialment hi havia 890 casos per cada 100.000 habitants. Aquest augment va fer que l’Ajuntament aprovara eixe mateix dia una sèrie de mesures que continuaran en vigor fins que es done per controlada la situació.



Entre elles, destaca el tancament dels parcs, jardins, espais recreatius públics, instal·lacions esportives i culturals municipals i la suspensió de totes les activitats culturals i d’oci programades per al Nadal. Així mateix, tal com recull el ban, no es poden realitzar activitats associatives en espais privats i el consistori ha intensificat des d’eixa jornada els controls policials en els establiments de restauració i locals d’oci per a assegurar el compliment de les mesures sanitàries establides per la Generalitat Valenciana. Finalment, tampoc es va dur a terme aquest passat dimarts el mercat ambulant. “No són decisions senzilles, però estem obligats a prendre-les per responsabilitat, ja que la protecció de la salut de la població és el més important, sobretot tenint en compte que s’espera un augment de casos els pròxims dies a conseqüència de les celebracions de Nadal”, destaca l’alcalde, Toni González.



L’alcalde, positiu en Covid-19

Ahir, dijous 7 de gener, la màxima autoritat política d’Almussafes, Toni González, va anunciar que ha donat positiu en coronavirus. Segons ha relatat en les seues xarxes socials, va començar a sentir-se mal el dimarts 5 a la vesprada i eixa mateixa nit va tindre febre alta. Després de sotmetre’s ahir a la corresponent prova PCR, es va confirmar que estava contagiat. Assegura que en aquests moments es troba “bé, amb febre moderada i sense cap altre símptoma associat a la Covid-19”. Per aquest motiu, no ha delegat l’alcaldia i continua treballant des de casa, on roman aïllat en una habitació, en la qual passarà la preceptiva quarantena.



El primer edil, que està “seguint de manera estricta els protocols marcats pels professionals sanitaris” i espera estar “tan prompte com siga possible” presencialment en el seu lloc de treball, demana a la ciutadania que “extreme les precaucions i limite al màxim els contactes socials”. “Ara el més important és doblegar la corba, una missió en la qual tota la societat té un paper protagonista. Només així aconseguirem tornar a poc a poc a eixa normalitat tan anhelada des que al març de l’any passat es va decretar el primer estat d’alarma”; afirma.