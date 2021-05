Almussafes destina 155.100 euros a subvencions esportives en 2021

L’Ajuntament llança les bases que regeixen la concessió d’aquestes ajudes i estableix els terminis per a sol·licitar-les



Es reserven 100.100 euros per a clubs, 40.000 euros per a activitats extraordinàries, 9.000 euros per a esportistes d’alt nivell i diversitat funcional i 6.000 per a joves esportistes

Des del passat divendres 14 de maig, les entitats i persones interessades a optar a les subvencions esportives de l’Ajuntament d’Almussafes poden presentar les seues sol·licituds, preferentment per via telemàtica a través de la seu electrònica del consistori. El pressupost municipal dedicat a aquesta qüestió ascendeix a 155.100 euros i abasta ajudes a clubs i esportistes joves, d’alt nivell i amb diversitat funcional. Les bases de cadascuna de les categories poden consultar-se en la pàgina web www.almussafes.net. “A vegades la il·lusió, les ganes i el talent no són suficients, atés que es requereix una certa inversió econòmica per a poder finançar determinats aspectes” de la pràctica esportiva, sosté el regidor d’Esports, Pau Bosch, qui assegura que la inversió “es recupera amb escreix, perquè les persones” que reben aquests diners “porten una vida saludable, aprenen els valors associats a l’esport i, a més, es converteixen en referents en el seu entorn, per la qual cosa són agents de canvi en la nostra societat”.



L’esport almussafeny torna a comptar aquest any 2021 amb el suport de l’Ajuntament de la localitat per al desenvolupament de la seua activitat. El consistori municipal ha consignat un total de 155.100 euros dels pressupostos per a col·laborar en l’impuls i la promoció de la pràctica esportiva, quantitat que es distribueix en diferents programes que abasten qüestions com el sosteniment de clubs, l’adquisició de material, l’organització d’esdeveniments i les ajudes a joves esportistes, esportistes d’alt nivell o rendiment i persones amb diversitat funcional.



“L’esport sempre ha comptat amb un gran nombre de seguidors i seguidores a Almussafes. A la ciutadania li encanta l’activitat física i això es demostra en la quantitat de gent inscrita en les nombroses entitats d’aquest tipus incloses en el registre d’associacions local. No obstant això, a vegades la il·lusió, les ganes i el talent no són suficients, atés que es requereix una certa inversió econòmica per a poder finançar determinats aspectes. És ací on entren en joc aquests programes de subvencions que plantegem des de l’Ajuntament”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Bosch.



El passat divendres 14 de maig es va obrir el termini per a presentar les sol·licituds necessàries per a optar a aquestes convocatòries, les bases de les quals poden consultar-se tant en la pàgina web municipal com en la Base de Dades Nacional de Subvencions. “Els diners que es pressuposten per a aquesta matèria és una inversió que es recupera amb escreix, perquè les persones que els reben porten una vida saludable, aprenen els valors associats a l’esport i, a més, es converteixen en referents en el seu entorn, per la qual cosa són agents de canvi en la nostra societat”, remarca l’edil.



Seguint la dinàmica d’anys anteriors, la inversió dedicada a aquest assumpte es divideix en quatre apartats: Subvencions ordinàries per a activitats a realitzar pels Clubs i Entitats Esportives, Subvencions extraordinàries per a l’organització i realització d’esdeveniments esportius i participació en competicions d’àmbit nacional i internacional, Subvencions destinades a joves esportistes de la localitat i Subvencions per a esportistes de la població d’Alt Nivell o Rendiment / Diversitat Funcional-Esport Adaptat.



Clubs

Aquestes ajudes, dotades amb un pressupost de 100.100 euros, es plantegen amb l’objectiu de “col·laborar econòmicament amb les entitats esportives en el finançament dels programes propis per al seu funcionament, desenvolupament i difusió referits a projectes de promoció i iniciació esportiva i campanyes de foment de la pràctica esportiva, especialment aquells realitzats dins del municipi i en els quals puga participar qualsevol persona de la localitat, siga o no sòcia de l’entitat objecte de la subvenció”.



Dels 100.100 euros, 60.000 es destinen al programa general, 15.000 a l’adquisició de trofeus, 17.000 a material no inventariable i 8.100 a material inventariable. Les sol·licituds per a optar a aquesta subvenció hauran d’entregar-se fins al pròxim 14 de juny.



Esdeveniments extraordinaris

Aquest apartat es planteja amb la finalitat de col·laborar amb les entitats esportives almussafenyes en el finançament d’activitats a desenvolupar dins de la localitat, per a la participació en competicions federatives oficials d’àmbit autonòmic, nacional i internacional i per a iniciatives relacionades amb la celebració d’aniversaris d’aquesta mena d’associacions.



Les peticions per a optar a aquesta convocatòria, per a la qual s’han consignat un total de 40.000 euros, hauran d’entregar-se, com a màxim, 15 dies abans de la data d’inici de l’activitat per a la qual se sol·licita.



Joves esportistes

Els i les joves esportistes també continuaran comptant amb el suport del consistori en el camí cap a la consecució dels seus objectius. En aquest cas, l’Ajuntament dedica 6.000 euros del seu pressupost per a finançar programes d’entrenament i competició d’aquest col·lectiu poblacional. Aquelles persones que desitgen optar a aquesta contribució hauran de presentar la documentació requerida fins al 31 de maig.



Esportistes d’Alt Nivell i Esport Adaptat

Finalment, l’executiu municipal reserva 9.000 euros per a impulsar les carreres dels i les esportistes d’alt nivell o rendiment i aquelles desenvolupades per persones amb diversitat funcional. Igual que les dirigides a joves esportistes, el termini per a optar a la convocatòria finalitza el pròxim 31 de maig.