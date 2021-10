Almussafes detecta un 80% menys d’excrements canins en el municipi

L’Ajuntament aprecia una major conscienciació i informa que la major part de les mostres ja no es recullen al carrer, sinó en pipicans i aparcaments



El cens de gossos gestionat per la UPAMA de la Policia Local està integrat en l’actualitat per 1.182 animals

. L’ordenança municipal d’Almussafes que regula la tinença d’animals de companyia continua avant amb la seua aplicació. En el apartat de l’ADN caní, la Policia Local va interposar durant el primer semestre de 2021 un total de 30 sancions per no recollir els excrements de la via pública. Malgrat aquesta xifra, el Consistori assegura que ara es detecten un 80% menys d’excrements que quan va entrar en vigor la normativa i que la major part es troben en pipicans i aparcaments i no en carrers, com ocorria al principi. Una vintena de mostres recollides aquest estiu estan ara en laboratori. Segons el regidor Jaime Wic, s’ha “constatat que la ciutadania ara és més conscient de la importància de complir amb una ordenança que l’única cosa que persegueix és disposar d’un espai públic més salubre i estètic, dos aspectes amb els quals millora substancialment la qualitat de vida i la convivència”.



Almussafes continua amb la recollida de mostres d’ADN caní per a garantir la neteja i salubritat del nucli urbà de la població. La Unitat de Protecció Animal i Medi Ambient (UPAMA) de la Policia Local realitza eixides periòdiques per diferents punts del municipi a la recerca d’excrements de mascotes per a enviar-los al laboratori i determinar qui és el seu propietari o propietària per a procedir a la interposició de la corresponent sanció. En el primer semestre de 2021 es van registrar un total de 30 denúncies.



El citat departament municipal assegura que ara es localitzen un 80% menys d’excrements que quan van començar les recollides i que la majoria ja no es troben als carrers, com ocorria al principi, sinó en els pipicans i zones d’aparcament. “Això demostra que les campanyes de conscienciació que hem desenvolupat han funcionat. Hem constatat que la ciutadania ara és més conscient de la importància de complir amb una ordenança que l’única cosa que persegueix és disposar d’un espai públic més salubre i estètic, dos aspectes amb els quals millora substancialment la qualitat de vida i la convivència”, assegura el regidor de Protecció Animal i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.



En aquests moments, una vintena de mostres obtingudes durant l’estiu es troben en procés d’anàlisi i en breu es coneixeran els resultats. A continuació, s’iniciaran els expedients oportuns per a establir les multes, que varien en funció de l’incompliment. La no incursió de l’animal en el cens suposa una infracció castigada amb una multa que ascendeix a 200 euros. Així mateix, la no recollida dels excrements comporta la interposició d’una sanció de 100 euros, quantitat que arriba als 200 euros per a les reincidències i per a la femta trobada en determinades zones que suposen una afectació més greu a la ciutadania.



1.182 gossos registrats

El cens caní d’Almussafes l’integren actualment 1.182 animals, 203 més que al gener de 2020. Aquelles persones que encara no hagen realitzat el tràmit poden fer-lo acudint a la Clínica Veterinària Ordás d’Almussafes o Veterinària Benifaió, centres amb els quals l’Ajuntament té concertat el servei d’establiment del perfil genètic d’aquestes mascotes. Per a més informació, la ciutadania pot posar-se en contacte amb els tècnics encarregats del procés en l’adreça de correu electrònic almussafes_adn@gva.es.