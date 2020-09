Almussafes dissenya les eines necessàries per a pal·liar els efectes d’esta sanitària, econòmica i social

Print This Post

Almussafes ha llançat la ‘Targeta Familiar’ per a col·laborar econòmicament en la criança de la infància. Amb este nou programa, coordinat per l’àrea de Benestar Social, s’unifiquen les Ajudes a la Natalitat i les Beques de Guarderia

El consistori ha posat unes ajudes extraordinàries a autònoms i microempreses de la localitat, en les quals invertirà 150.000 euros.

Almussafes busca fomentar la mobilitat sostenible amb el medi ambient i els hàbits de vida saludables, per la qual cosa ha dissenyat unes subvencions per a la compra de bicis i patinets per al transport a l’institut. També ha habilitat un nou carril bici que unirà el centre educatiu amb el nucli urbà, a més d’assegurar una ruta escolar segura i accesible.

Segons explica el seu alcalde Toni González, els polígons industrials d’Almussafes són la base de la riquesa del poble, per això es mima amb consideració màxima estos espais

Almussafes ha posat les eines necessàries, que va van quasi per 2 milions d’euros per a pal·liar els efectes d’esta crisi sanitària, econòmica i social