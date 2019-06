Almussafes ha acollit la V Trobada de Pintors.

Print This Post

Els amants de la pintura han gaudit i han mostrat la seua particular visió dels punts més emblemàtics de l’espai públic.

L’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’ d’Almussafes ha organitzat la V Trobada de Pintors, un esdeveniment que reuneix als amants de la pintura per mostrar la seua particular visió dels espais més emblemàtics del nucli urbà’

Els apassionats i apassionades de la pintura començaren a les 10.30 hores i acabaren sobre les 14.00 hores de la vesprada, entre eixes hores, els i les participaren escolliren una zona de l’espai públic que significara alguna cosa per a ells o que simplement els pareixera bonic i com no, emblemàtic. Cada persona va emprar una tècnica diferent.

Passar-ho bé i gaudir de la pintura va ser un requisit i una de les finalitats principals.

Una vegada va acabar la trobada, les obres participants integraran una exposició en la qual el públic podrà triar les seues propostes favorites, que seran les premiades. La inauguració de la mostra tindrà lloc en el hall del Centre Cultural el mateix dilluns 10 de juny a les 20 hores. Molta sort a tots i totes les participants!