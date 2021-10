Almussafes homenatja els seus majors amb una setmana repleta d’activitats culturals

El col·lectiu gaudirà del 18 al 24 d’octubre de nombroses iniciatives en les quals estaran presents la música, el teatre, el cinema, la màgia i l’humor



La commemoració, que es reprén després de l’aturada de 2020 a causa de la pandèmia, s’adapta per a evitar els contagis



El concurs gastronòmic ‘Almuchef’, el dinarar conclusiu i els sopars no podran celebrar-se aquest any degut al protocol anticovid

El XLII Homenatge als Majors d’Almussafes, organitzat per l’Ajuntament en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes, se celebrarà del 18 al 24 d’octubre amb una sèrie d’actes adaptats a la situació epidemiològica actual. Per aquest motiu, algunes de les propostes més consolidades al llarg dels últims anys han hagut de substituir-se per unes altres. El col·lectiu podrà gaudir de diversos espectacles musicals, una representació teatral, un recital de piano i una vesprada de cinema. Així mateix, es manté el reconeixement públic a les persones nonagenàries. “Encara estem immersos en la pandèmia i hem de ser molt cauts amb la mena d’esdeveniments que organitzem, però afortunadament la situació actual ens permet reprendre aquest homenatge tan important amb noves propostes que espere que siguen del grat dels nostres jubilats i jubilades”, assegura la regidora de Majors, Paqui Oliver.



Després del parèntesi de 2020 a causa de la pandèmia, l’Ajuntament d’Almussafes recupera el seu Homenatge als Majors, una cita que enguany aconsegueix la seua quaranté segona edició. A causa de la Covid-19, la programació ha patit nombrosos canvis, atés que no podran celebrar-se el multitudinari dinar de germanor, els sopars i el concurs ‘Almuchef’. No obstant això, la Regidoria de Majors ha suplit aquestes emblemàtiques activitats amb noves iniciatives de tall cultural perquè el col·lectiu compte amb una nodrida agenda alternativa del 19 al 24 d’octubre.



“Encara estem immersos en la pandèmia i hem de ser molt cauts amb la mena d’esdeveniments que organitzem, però afortunadament la situació actual ens permet reprendre aquest homenatge tan important amb noves propostes que espere que siguen del grat dels nostres jubilats i jubilades, que són per als i les que treballem amb intensitat i il·lusió des d’aquest departament municipal”, explica la regidora de Majors, Paqui Oliver.



El cap de setmana es desenvoluparan dos dels actes més destacats. El dissabte, a partir de les 10.30 hores, tindrà lloc l’Homenatge als nostres Majors de 90 anys, en el qual la corporació municipal visitarà la Residència ‘La Vila’ i a la resta de persones que celebren aquest aniversari en 2021 per a rendir-los tribut i fer-los lliurament d’un detall commemoratiu. “Això és, sens dubte, el més emotiu de tota la setmana, perquè els devem tant a eixes persones que, encara que no puguem retornar-los tot l’esforç realitzat al llarg de les seues vides, val la pena compartir amb ells i elles una estona per a conversar i agrair-los la seua dedicació”, comenta l’edil.



L’endemà, el diumenge 24, la sala d’actes del Centre Cultural acollirà a les 19 hores un espectacle de varietats amb música i humor. El reconegut artista Francisco, el guanyador de la primera edició del programa ‘La Voz’, Rafa Blas, i el monologuista Óscar Tramoyeres seran els protagonistes del xou, que servirà per a clausurar el XLII Homenatge als Majors.



Però durant la setmana es desenvoluparan altres activitats, totes elles amb marcat caràcter cultural. El dilluns 18 a les 18 hores, s’inaugurarà la commemoració en la Llar dels Jubilats amb un espectacle en el qual participaran la Coral ‘Lira Almussafense’, el mag Luis Lafont, la parella de balls de saló Rubén i Carla i Carlos Chova, qui a més de presentar l’acte, actuarà al costat de Manoli Montañés.



El dimarts, a la mateixa hora, serà el torn del Grup de Teatre candilejas-EMT Almussafes. La companyia delectarà al públic amb una adaptació lliure de l’obra ‘Una sogra de castanyola’, d’Eduardo Escalante. Mari Navarro, Tica Nadal, Amparo Civera, Loren Morales, Voro Anrubia, Miguel Iborra i Pili Simarro es posaran en la pell dels personatges d’aquest muntatge, que està dirigit per Fernando Tébar.



El dijous es projectarà la pel·lícula ‘La modista’, cinta protagonitzada per l’actriu Kate Winslet que conta la història d’una dona que després de treballar durant molts anys en exclusives cases de moda de París torna a la seua casa, situada a Austràlia, per a corregir els errors del passat.



Finalment, el divendres el músic Antonio Fontales oferirà un recital de piano titulat ‘Entre los silencios del alma’. El concertista i compositor de música clàssica per a orquestra, grups de cambra i música per a piano interpretarà temes dels seus àlbums “Entre sentimientos”, “Indoors” i “Me lo cantó el alba”.



Les entrades per a assistir als diferents actes proposats en la commemoració podran recollir-se gratuïtament a partir del pròxim dilluns 11 d’octubre i fins a una hora abans del començament de cadascun d’ells, sempre que queden localitats disponibles. En el cas de les invitacions per a acudir a la inauguració, estaran disponibles fins al 15 d’octubre de 9 a 13.30 h en l’Oficina d’Atenció al Major.