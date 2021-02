Almussafes homenatja les dones que van trencar barreres per la igualtat en la localitat

L’Ajuntament publicarà, del 28 de febrer al 7 de març, huit vídeos de producció pròpia dedicats a huit figures pioneres en diferents àmbits



La campanya, en la qual l’equip de govern narra la història de cadascuna d’elles, inclou una peça final en la qual es remarca la importància del 8M



La iniciativa, que es difondrà en la web municipal i en les xarxes socials, forma part del programa d’actes de la VI Setmana per la Igualtat

L’homenatge a huit dones almussafenyes pioneres en diferents àmbits constitueix una de les principals activitats recollides en la programació de la VI Setmana per la Igualtat d’Almussafes. L’Ajuntament de la localitat ha elaborat una sèrie de vídeos que es publicaran en els canals de comunicació digital del consistori del diumenge 28 de febrer al dilluns 8 de març en els quals es posa en valor les seues trajectòries. Segons la regidora d’Igualtat, Belén Godoy, “a totes elles els devem molt i per això hem volgut rendir-los un senzill però alhora sentit homenatge per a reconéixer públicament la seua aportació i difondre-la entre la ciutadania”. Aquesta primera edició de la iniciativa, que naix amb la intenció de continuar-la en el futur, està protagonitzada per Cecilia Duet i Carmen Aleixos (primeres dones que van entrar en la banda de música), Isabel Girona Monserrat (una de les primeres empresàries), Evangelina Gómez Padilla (primera policia), Marina Chaqués Girona (primera amb carrera superior), Lola Llopis Aranda (primera Jutgessa de Pau), Joaquina García Asins (primera artista), Paquita Benavent Calatayud (una de les primeres mestres) i María Ángeles Lorente Iglesias (primera alcaldessa).



La VI Setmana per la Igualtat d’Almussafes, que se celebra aprofitant la commemoració el pròxim dilluns 8 de març del Dia Internacional de la Dona, arriba carregada de novetats. A més de ser la primera que es duu a terme des de l’esclat de la pandèmia de Covid-19, circumstància que ha obligat el consistori a adaptar la programació per a garantir la participació de les persones participants, incorpora una proposta audiovisual amb la qual la Regidoria d’Igualtat pretén posar en valor la trajectòria de les dones de la població que van obrir portes a les següents generacions per haver sigut les primeres a ocupar càrrecs o dedicar-se a treballs fins llavors únicament desenvolupats per homes.



“Ara veiem normal, malgrat que encara hi haja espais en els quals continuem sent minoria per diferents raons, que les dones estiguem presents en tots els àmbits de la societat. No obstant això, no sempre fou així. Si amb el temps hem normalitzat això ha sigut gràcies a les dones valentes i decidides que en el passat van fer un pas al capdavant malgrat les reticències i els recels fruit del masclisme imperant. A totes elles els devem molt i per això hem volgut rendir-los un senzill però alhora sentit homenatge per a reconéixer públicament la seua aportació i difondre-la entre la ciutadania”, destaca la regidora d’Igualtat, Belén Godoy.



El tribut consisteix en la publicació en el portal web www.almussafes.net i en les xarxes socials de l’Ajuntament d’un total de huit vídeos, cadascun dedicat a una figura diferent. Almussafes Web TV, la televisió municipal, ha produït les peces expressament per a la iniciativa. En elles, es realitza un breu repàs a les trajectòries de les protagonistes a través de narracions locutades pels regidors i regidores que integren l’equip de govern local. “Hem resumit al màxim el contingut perquè quedara l’essencial, atés que la intenció és que els vídeos siguen curts, però totes elles tenen històries i anècdotes molt interessants que donarien fins i tot per a un documental”, comenta l’edil. “Som conscients que hi ha moltes més dones que van obrir portes a Almussafes, per la qual cosa la nostra intenció és continuar donant-los visibilitat en futures Setmanes per la Igualtat”, afig.



Huit protagonistes

Cada dia, del diumenge 28 de febrer al diumenge 7 de març, es publicarà un dels vídeos. Així, per aquest ordre, la primera edició d’aquest projecte cultural està protagonitzat per Cecilia Duet i Carmen Aleixos (primeres dones que van entrar en la banda de música), Isabel Girona Monserrat (primera empresària), Evangelina Gómez Padilla (primera policia), Marina Chaqués Girona (primera amb carrera superior), Lola Llopis Aranda (primera Jutgessa de Pau), Joaquina García Asins (primera artista), Paquita Benavent Calatayud (primera mestra i separada) i María Ángeles Lorente Iglesias (primer alcaldessa). “En alguns casos no foren exactament les primeres, però sí pioneres que van trencar barreres i, per aquest motiu, mereixen aquest reconeixement. Des de la Regidoria d’Igualtat ens comprometem a continuar investigant per a donar a conéixer noves històries de dones que ens van obrir camins a les quals hem vingut darrere”, incideix. A aquests huit vídeos se li afegirà un extra el dilluns 8 de març, Dia Internacional de la Dona. En ell, Godoy desgranarà alguns dels motius pels quals és necessari continuar reivindicant la igualtat.



VI Setmana per la Igualtat

Del 28 de febrer al 8 de març, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes i diverses associacions locals celebraran diferents activitats per a commemorar la VI Setmana per la Igualtat i el Dia Internacional de la Dona. L’agenda inclou la lectura del manifest del 8 de març, que es desenvoluparà a les 12.45 hores enfront de la casa consistorial, i un espectacle literari amb l’escriptora Dacia Maraini, previst per al diumenge 7 a les 12 hores en l’Àgora del Parc Central. Així mateix, es pintarà un nou grafiti igualitari en la paret exterior de les Piscines Municipals i es col·locarà un llaç morat de grans dimensions al balcó de l’edifici consistorial. La commemoració compta amb la col·laboració de l’Associació de Dones Progressistes, l’Associació de Mestresses de Casa Tyrius i l’Associació Afectats Fibromiàlgia.