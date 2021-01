Almussafes incorpora a dos persones a la seua brigada municipal gràcies a Labora

L’Ajuntament les ha contractat gràcies a una subvenció de 30.424 euros concedida pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació



Durant un any col·laboraran en les tasques que es duguen a terme en l’administració local per a fer front a les conseqüències de la Covid-19



L’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, els han donat la benvinguda als seus nous llocs



La brigada de neteja de l’Ajuntament d’Almussafes compta des del passat 21 de desembre amb el reforç proporcionat per les dues persones contractades gràcies al programa EMPUJU, impulsat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora). La Generalitat Valenciana aporta 30.414,48 euros i el consistori els 16.293,60 euros restants necessaris per a dur a terme aquesta actuació. L’objectiu del pla, dirigit a persones desocupades menors de 30 anys, és afegir mitjans humans addicionals per al desenvolupament d’accions relacionades amb la lluita contra la pandèmia. L’alcalde, Toni González, i la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, han visitat hui, dimecres 20 de gener, a les dues persones seleccionades en un dels espais en els quals presten servei.



Des de dilluns passat 21 de desembre, i per un període d’un any, dues persones d’Almussafes en situació de desocupació treballen a jornada completa donant suport a la brigada de neteja de l’Ajuntament de la localitat en les labors desenvolupades per a fer front a la conjuntura derivada de la incidència de la Covid-19.



Aquestes contractacions, realitzades després de la corresponent convocatòria pública i seguint el preceptiu procés de baremació de circumstàncies i mèrits, s’han materialitzat gràcies a la subvenció de 30.414,48 euros concedida pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) en el marc del seu pla d’ocupació EMPUJU, promogut amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de les persones menors de 30 anys.



El programa també requerirà una inversió addicional de 16.293,60 euros, quantitat que abonarà el propi Ajuntament amb càrrec a fons propis, per la qual cosa el cost total del mateix ascendeix a 38.561,28 euros, material i vestuari a part. “El nostre compromís amb l’ocupació no és que continue intacte, és que s’ha incrementat després de comprovar les terribles conseqüències que està deixant la pandèmia de Covid-19 a la qual ens estem enfrontant”, explica l’alcalde d’Almussafes, Toni González.



El primer edil s’ha traslladat aquest matí al costat de la primera tinenta d’alcalde, Davinia Calatayud, fins a una de les zones verdes del nucli urbà en les quals les dues persones seleccionades estan desenvolupant el seu treball per a donar-los la benvinguda i animar-los a gaudir d’aquesta oportunitat. “La taxa d’atur juvenil, ja de per si mateix alta, està aconseguint quotes veritablement dramàtiques després de l’arribada del virus, que ha obligat a restringir part de l’activitat econòmica, per la qual cosa considere que és imprescindible reforçar aquest tipus de programes”, comenta González.



Aposta per l’ocupació

A més d’aquest EMPUJU, el consistori almussafeny també té en aquests moments en marxa altres programes d’aquest tipus. El passat dimecres 16 de setembre va arrancar la segona edició del Pla d’Ocupació Local (POL) de 2020, mitjançant el qual un total de 10 persones estan treballant en les brigades de neteja, jardineria i manteniment a jornada completa durant un període de 6 mesos. Així mateix, el 2 de novembre es van incorporar als seus llocs les 35 persones seleccionades per a participar en una nova tanda de les beques per a graduats i estudiants. Totes dues accions, pressupostades en 147.894,88 euros i 254.223 euros, respectivament, estan finançades íntegrament per les arques municipals.