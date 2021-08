Almussafes incorpora cinc agents al funcionariat de la seua Policia Local

Els tres homes i dos dones, que van aprovar l’oposició en 2020, van prendre possessió de la seua plaça el passat dimarts 3 d’agost



El passat dimarts 3 d’agost, es van signar els contractes dels cinc nous agents de la Policia Local d’Almussafes, els qui entren a formar part del cos policial com a funcionaris de l’administració pública del municipi. Després d’aprovar l’examen de selecció a principis de 2020 i de cursar la corresponent formació en l’Institut Valencià de Seguretat Pública de la Generalitat Valenciana (IVASPE), Miguel Ángel Albuixech, Daniel Lozano, Mª Dolores Mesquita, Luis Miguel Molina i Mª José Martínez ja són oficialment part del cos policial com a funcionaris de l’administració pública del municipi. Per al regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, es tracta d’“un dia molt important perquè aquests cinc professionals, que han demostrat estar plenament capacitats i formats per a estar al servei de la ciutadania, comencen oficialment una etapa en la qual podran desenvolupar el seu treball amb el que comporta disposar d’un contracte estable amb l’administració pública”. L’edil considera també que aquesta acció repercutirà positivament en la qualitat del seu servei i en la labor de protecció.

En l’acte, celebrat a la sala de plenaris de l’edifici de l’Ajuntament, van participar l’alcalde, Toni González, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, l’intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, i els cinc agents seleccionats per a cobrir els llocs proposats (Miguel Ángel Albuixech, Daniel Lozano, Mª Dolores Mesquita, Luis Miguel Molina i Mª José Martínez).



“És un dia molt important perquè aquests cinc professionals, que han demostrat estar plenament capacitats i formats per a estar al servei de la ciutadania, comencen oficialment una etapa en la qual podran desenvolupar el seu treball amb el que comporta disposar d’un contracte estable amb l’administració pública. Això, que evidentment és bo per a ells i elles, també ho és per al conjunt d’Almussafes, atés que com més gran coneixement tinguen els i les agents de la seua labor, millor servei podran oferir a la ciutadania”, explica Jaime Wic.



En l’actualitat, la Policia Local d’Almussafes compta amb un total de 28 agents, els qui s’organitzen per a estar a la disposició de les necessitats de la població de manera constant, cada dia de l’any i durant 24 hores. “Les seues tasques són molt més necessàries del que podem imaginar, perquè s’encarreguen d’atendre situacions de perill i risc, però també de previndre-les, a través dels diferents protocols creats per a això”, afirma l’alcalde, Toni González. En aquest sentit, el fet de sumar aquestes places permanents d’agents de l’autoritat “ens proporciona, sens dubte, una nova oportunitat per a continuar incrementant la qualitat de les seues intervencions”, afig Wic, qui aprofita per a “felicitar aquest grup de nous i noves policies, que estem segurs segur que estaran a l’altura de les seues responsabilitats”.